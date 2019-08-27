Во Владимире поездка в автобусе чуть не обернулась трагедией для инвалида

История о мужчине, которого водитель 53-го маршрута зажал в дверях и протащил по асфальту, появилась 23 августа в соцсетях. Супруга пострадавшего искала очевидцев происшествия. Мы связались с ней, чтобы узнать подробности.

- В пятницу вечером, в 19.30 муж ехал на 53-м автобусе в сторону Оргтруда. На остановке «Боголюбово-1» он решил выйти из автобуса и его зажало в дверях, водитель тронулся и протащил его несколько метров по асфальту, - рассказала супруга пострадавшего Наталья Галанина.

Сам пострадавший, Денис Абрамов, рассказал,что был шокирован ситуацией. Он инвалид третьей группы, ходит медленно и только с палочкой. И выйти из автобуса в тот день он просто не успел.

- Сначала вышла женщина. Потом я стал спускаться. Водитель, видимо, не посмотрел в зеркала и зажал меня в дверях. Вообщем, половина тела у меня оказалась на улице, а другая половина в автобусе. Я начал кричать, чтобы он остановил. Когда он тормознул, я просто рухнул, - рассказал пострадавший Денис Абрамов.

Денис признался, что был в шоке. К счастью, обошлось без травм. Но мужчину удивило то, что водитель закрыл двери и как ни в чем не бывало просто поехал дальше.

- Муж позвонил мне и рассказал все, - рассказала Наталья Галанина. - Я была в ужасе от такого хамства. Хотела пожаловаться, конечно, сразу же стала звонить в диспетчерскую службу. Несколько раз звонила, еще восьми вечера не было, но трубку никто не брал. Я звонила в выходные - и нам тоже тоже никто не ответил.

По телефону диспетчерской службы 33-48-50 в выходные и нам не удалось дозвониться. Трубку сняли только утром в понедельник, 26 августа. По логике, диспетчеры должны принимать звонки от пассажиров, пока автобусы находятся на маршрутах. Однако в отделе кадров нам сказали, что диспетчер работает только в будни и только с 4.45 утра и до 14.30. В выходные она поддерживает связь только с водителями по личному телефону.

Кому же жаловаться, если ЧП случится в выходные или вечером в будние дни? Куда обращаться пассажирам? Эти вопросы мы решили задать Александру Тимофееву - именно «И.П. Тимофеев» осуществляет перевозки на 53 маршруте. Но он отказался давать комментарии, пообещал только, что с ситуацией, которая произошла с Денисом, разберется. И долго ждать не пришлось. Водитель автобуса позвонил мужчине и извинился.

-Здравствуйте. Это Денис Иванович? - уточнил водитель 53 маршрута.

- Да, это я, - ответил Денис.

- Это водитель автобуса. Я искренне прошу у Вас извинения за произошедшее в пятницу. Я на самом деле не видел Вас. Вы извините меня, пожалуйста. Понимаете, если Вы меня не простите, меня уволят с работы, а я больше ничего делать не умею, - признался водитель.

Я извиняю, конечно,- ответил Денис. - Просто на будущее, смотрите в зеркала.

В пресс-службе администрации города нам рассказали, что у водителей есть инструкция, как вести себя в подобных ситуациях. Их, конечно, вообще не должно быть, отметили в мэрии, но во Владимире люди частенько получают травмы из-за невнимательности или хамства водителей общественного транспорта.

- Если уж такое случилось, водитель должен остановиться. Проверить, все ли в порядке с пассажиром. Если он травм не получил, можно ехать дальше. Если же пассажиру стало плохо или его здоровью причин ущерб, то водитель не имеет права ехать дальше, он должен вызвать скорую, - рассказал Игорь Ефремов, заместитель начальника отдела по связям с общественностью и СМИ. - Кроме того, пассажиры вправе написать жалобу и отправить ее перевозчику, а копию в городской отдел транспорта, чтобы были приняты меры.

Денис Абрамов сказал, что водителя 53 маршрута он простил. Жалобы мужчина писать не будет. И это хороший пример того, что же все-таки делает нас людьми — человеческое отношение. Вопрос в другом: стал бы извиняться водитель перед инвалидом 3 группы, если бы не вмешались журналисты.