2019-08-26T17:48:11+03:00
Общество

Владимирских школьников пустят на уроки без формы

Родителям во Владимире не стоит бояться учительского гнева по поводу внешнего вида учеников
Ирина Мальцева
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Можно и без формыМожно и без формыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Для многих родителей одеть ребенка к 1 сентября настоящий квест. Во многих школах требования очень жесткие: блузки должны быть обязательно однотонные и голубые, колготки – белые, костюм – черничного оттенка, сарафан – брусничного, мальчикам обязательно пиджак определенного фасона, а девочкам юбки запрещены - только сарафаны.

Одежда непременно должна быть с эмблемой школы, а приобрести ее желательно у конкретного поставщика.

Не хотите сарафан - и не надо

- У нас в этом году потребовали специальную форму даже на физкультуру – белые футболки с определенным логотипом и спортивные штаны однотонные, без полосок, темные. У меня двое детей, и если раньше я просто покупала каждому стопку белых футболок, то теперь нужно напечатать рисунок. И это не говоря про основную форму и сменку, к которой тоже требований немало. Ребенок рыдал, что не пойдет в школу в жилетке, которую я купила – она не того оттенка. Кто вообще отличает эти детали? Что, ребенок будет лучше или хуже учиться, если на нем розовая юбка в клетку, а не серая в горошек? – возмущается мама двух школьников Евгения Макарова.

Но, оказывается, переживать из-за школьной формы не стоит: как заверили в управлении образования администрации города Владимира, не пустить ребенка в школу без школьной формы не имеют права. Школа может ввести требования внешнему виду учеников, в частности, решить и то, какой должна быть форма – цвет, фасон, эмблема. Все это указывается в локальном школьном документе, например, положении, с которым должны ознакомить родителей и самих школьников.

А вот если у вас требуют приобрести определенную модель у конкретного изготовителя или продавца, по определенной цене – это нарушение закона. Не может школа и требовать у родителей обязательно приобрести десяток предметов одежды на все случаи жизни – платье, брюки, пиджак, жилет, ведь школьная администрация должна учитывать интересы малообеспеченных и многодетных семей.

Санкций не будет

Даже если ученик наотрез отказывается носить школьную форму или родители не смогли по каким-то причинам приобрести ему требуемый наряд – санкций бояться не надо.

- Никаких последствий, кроме внушений, быть не должно. Только беседы с ребенком, с родителями. В каждом классе вопрос должен быть решен на родительском собрании с учетом мнения всех родителей, а в старших классах – и с учетом мнения обучающихся. Например, они могут выбрать синий тон одежды или просто деловой стиль, а не то, что все должны ходить в школе в розовой форме. Ни в коем случае никаких наказаний за отсутствие формы быть не должно. И уж тем более недопустимо, если ребенка не пускают без формы на уроке. Если не пускает классный руководитель – нужно жаловаться директору школы, а если и он не пускает – тогда к нам. Такого быть не должно, чтобы ребенок пришел учиться, а его по каким-то причинам не допустили к урокам, - говорит заведующий отделом общего и дополнительного образования администрации города Владимира Светлана Медкова.

КОНКРЕТНО

Если у вас возникли вопросы по поводу школьной жизни, в том числе и формы, а решить их с учителем и директором не удалось, обращайтесь в управление образования города Владимира по адресу: Владимир, ул. Горького, д. 62. Можно сразу отправить письменное обращение или позвонить по тел. (4922) 53-70-85.

Следующая инстанция - департамент образования Владимирской области. Адрес: Владимир, ул. Комсомольская, 1, тел. (4922) 32-55-34, 32-29-80, 32-31-09.

А если вы столкнулись с тем, что вас заставляют приобрести форму в конкретном месте, а предложение сшить похожий вариант или найти что-то подешевле категорически отвергают – можно обращаться в городскую прокуратуру - (4922) 32-34-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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