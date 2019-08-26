Отопительный сезон во Владимирской под угрозой из-за долгов

Лето еще не закончилось, а уже возникли первые проблемы со стартом отопительного сезона во Владимирской области. 22 августа на заседании в администрации региона генеральный директор компании-гарантирующего поставщика ООО "ЭСВ" Александр Москвитин сообщил представителям жилищно-коммунального и тарифного департамента о том, что у области накопился долг за электричество, приближающийся к 1 миллиарду рублей. Треть этого долга висит на котельных Суздальского, Вязниковского, Петушинского и Юрьев-Польского районов, а также города Мурома. Там за электричество оплачивают только 50% выставленных счетов. Руководство "Энергосбыт Волга" считает, что такими темпами долги продолжат расти.

Позиция гарантирующего поставщика проста: сначала деньги, потом электричество. Но многие просили электроэнергию в долг. Например, заместитель главы администрации Суздальского района Александр Авсеенок обратился к Москвитину с просьбой включить рубильник в котельной в Новоалександрово. На что Александр Москвитин ответил, что ограничения будут сняты только после погашения МБУ "Дирекция единого заказчика" всех долгов. В подтверждение своей позиции он напомнил собравшимся о пунктах постановления правительства № 442.

- Сегодня мы должны решить вопрос, как наладить платежную дисциплину организаций комунального комплекса, выработать совместное решение о том, кто, когда и каким образом будет погашать долги. От глав администраций ждем реальных предложений по погашению задолженности, - высказался Александр Москвитин.

Истории с долгами за электричество/газ/транспорт (нужно подчеркнуть) для Владимирской области не нова. О проблемах с платежной дисциплиной постоянно говорили и представители предыдущего гарантирующего поставщика региона "Владимирэнергосбыта". Причем бизнесмены-энергетики к возможности стрясти деньги с полубанкротных котельных в районах Владимирской области относились скептически.

Заседание в администрации Владимирской области. В центре: директор департамента ЖКХ Илья Потапов. Фото: пресс-служба "Энергосбыт Волга"

На следующий день администрации Владимирской области ответила на заявление грантирующего поставщика в достаточно жесткой форме:

- Рост задолженности перед гарантирующим поставщиком электроэнергии в летний период, когда само потребление ресурса намного меньше, вызывает сомнения в эффективности менеджмента. Попытки решить свои проблемы за счет бюджета - а это деньги налогоплательщиков - свидетельство явного управленческого непрофессионализма. Апеллировать при этом к защите интересов жителей, фактически шантажируя руководство области срывом начала отопительного периода, – ещё одно подтверждение слабой управленческой позиции руководства структуры, - заявили в пресс-службе администрации Владимирской области.

При этом пресс-служба «белого дома» решила «сорвать покровы» с бухгалтерии оппонента, предоставив собственные выкладки по росту тарифов:

Тарифная смета компании «Энергосбыт Волга» на 2019 год принята в сумме 895,9 миллионов рублей с ростом к уровню 2018 года на 166,2 миллионов рублей (на 22,8%). Увеличение выручки гарантирующего поставщика на 2020 год (когда произойдет 100-процентный переход на эталоны) оценивается более чем в 300 миллионов рублей. В составе плановой выручки компании «Энергосбыт Волга» на 2019 год 130,98 миллионов рублей (14,6%) приходится на расходы по формированию резервов по сомнительным долгам. Таким образом, гарантирующий поставщик располагает средствами для компенсации неплатежей своих клиентов.

В общем, борьба между администрацией области и гарантирующим поставщиком началась. Власти обещают не допустить срыва отопительного сезона и уже обратились в антимонопольную службу. Помятуя о проблемах с поставщиками прошлых лет, рискнем предположить, что отопительный сезон начнется в установленный срок. Долги региона - тема вечная.