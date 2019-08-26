Во Владимирской области проверят все адресные таблички и освещение

Очередная всероссийская перепись населения пройдет в 2020 году. Перед ней необходима большая предварительная работа, в том числе нужно проверить карты и схемы населенных пунктов и списки домов. Этим уже с 30 августа займутся регистраторы Владимирстата. Всего их будет 411 человек. Их задача - уточнить статус каждого дома (жилой, нежилой, учреждение), определить его число квартир, наличие кодового замка или домофона, наименование управляющей организации. У жителей частного сектора спросят о числе проживающих. Вся эта информация будет необходима переписчикам в будушем году. В среднем каждому регистратору предстроит проверить около 600 домов.

Отдельная задача - проверить адресные таблички на каждом доме с названием улицы и номером дома, а на подъезде - таблички с номерами квартир. О недостатках сообщат местным властям - привести аншлаги в порядок их обязанность. Кстати, регистраторы обратят внимание и на наличие освещения дворовых территорий и подъездов.

Регистраторы будут ходить с синими портфелями с названием «Федеральная служба государственной статистики» и иметь при себе специальное удостоверение. Так что если увидите человека с таким портфелем, разглядывающего дома и расспрашиваюшего бабушек на скамейках - это почти наверняка регистратор, а не мошенник, разнюхивающий про одиноких пенсионеров. Но если считаете бдительность не лишней - спросите у него удостоверение.

КСТАТИ

Сообщить об отсутствии адресной таблички может любой житель. Для этого надо позвонить на телефон горячей линии Владимирстата: 8(4222) 33-50 98 , 8(4222) 33-36-71 или в подразделения на местах. Контактную информацию можно найти на сайте, рубрика («О Владимирстате /Районные отделы»).