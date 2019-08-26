Зачем во владимирских школах ставят детские площадки для малышни

В последние годы на территории владимирских школ стали появляться детские игровые площадки. Предназначены они почему-то для детсадовцев, а не для школьников: горки, качели, домики, альпийские стенки интересны детям лет до 6-7. Но это может и неплохо: почему бы после садика не погулять с ребенком на территории его будущей школы. Вот только эти площадки стали поводом для недовольства молодых родителей и причиной слез малышей - на площадку попасть нереально.

Ворота закрыты? Ломаем забор

У школы №49 в микрорайоне 8ЮЗ детская зона манит всех малышей в округе. Хороших площадок в районе не так уж и много — два-три двора и все. Но ворота школьного забора открываются лишь в будние дни пока идут уроки, в остальное время дети смотрят на площадку через забор и хнычут. Родители регулярно выламывают палки в заборе, школа регулярно забор чинит. Поэтому площадка то доступна, то нет.

- Территория школы закрыта полностью лишь по воскресеньям, когда не работает школьный персонал, и в здании остается лишь охрана, - рассказал Александр Карпилович, официальный представитель мэрии. - В остальные дни школы открыта с 8.30 до 19.00. Держать территорию открытой круглосуточно нельзя по требованиям федерального законодательства. Тут пересекаются вопросы безопасности учащихся и необходимость сохранять в целостности школьное хозяйство. Но если кому-то нужно прийти поиграть или позаниматься отдельно, то достаточно поговорить непосредственно с директором. Светлана Подшибякина открыта для предложений родителей. Правда, до сих пор к ней никто не обращался. Родителям проще ломиться через забор.

Забор школы вообще тема сложная. Территория 49-й школы достаточно велика, входа два: один со стороны дома №13 по улице Нижняя Дуброва, а второй напротив финансового университета. Так вот главным считается первый вход, второй же всегда закрыт. Вот и получается, что тем, кто живет в районе улиц Фатьянова, Тихонравова, Сперанского, проще было бы заходить через второй вход, но там замок.

Что делать? Либо с ребенком тащиться в обход, а это более 350 метров, или «ломиться» через забор. Что выберет в таком случае русский родитель? Правильно, будет ломиться напрямую. Вот в паре мест в ограждении и сделали дырки, достаточные для того, чтобы пролез человек. Ломать забор плохо, кто спорит, но почему нельзя открыть еще и вторые ворота?

- Дело в том, что видеонаблюдение на территории школы сконцентрировано у главных ворот, - рассказал Александр Карпилович. - Там же находится охрана. У вторых ворот они не могут находиться круглосуточно. Все-таки сохранность объектов и безопасность лежит на школе.

Детям вечером лучше спать

Похожие конструкции установлены в школе №9, гимназии №23, школе в Лесном. И на первые две тоже постоянно рвутся дети. Но получается также не всегда. В Лесном же площадка достраивается. И учитывая, что хороших в микрорайоне не так много, представляю, какой популярностью она будет пользоваться.

Кто и почему решил, что забор добавит школе безопасности - неизвестно, перемахнуть его сможет любой хулиган - и безобразничать в свое удовольствие, несмотря на охрану и видеонаблюдение, которого почти нет. Так что забор - способ борьбы лишь с маленькими детьми, которые хотят на площадку. Или горки, качели, домики — это сделано для школьников? По мнению властей, да. Они рассчитаны не на дошкольный возраст, а на ребят 7-9 лет.

- По нормативам, для начальной школы предусмотрены занятия на свежем воздухе, - рассказали в мэрии. - Для этого в новых школах и появляются новые площадки. А дети дошкольного возраста могут посетить площадку днем. После садика малышам четырех лет все же нужно готовиться ко сну, а не играть в подвижные игры.