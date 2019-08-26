2019-08-23T17:59:04+03:00
Общество

«Здесь мы применим интеграл». Владимирским школьникам предлагают выйти за пределы школьной программы

На бесплатных занятиях в ВлГУ можно изучать школьные предметы на «олимпиадном» уровне
Ирина Мальцева
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С октября в ВЛГУ начнут работать сразу семнадцать «Молодежных школ», ждут талантливых учеников девятых, десятых и одиннадцатых классов. Будущих выпускников будут бесплатно учить как школьным предметам, так и будущим возможным профессиям.

Эти университетские занятия - отнюдь не подготовка к ЕГЭ и не способ «подтянуть» школьную программу. Наоборот, для тех, кто не особо успевает на обычных уроках, они совершенно не подойдут. Школьные предметы здесь будут давать на углубленном «олимпиадном» уровне - то, что требуется не для ЕГЭ, а скорее для дополнительных экзаменов в серьезные вузы типа МГУ. Как подготовка к предметным олимпиадам уровня «области» и выше тоже подойдет.

Честно предупреждают - будет трудно. Но интересно. Школьники поработают на современном оборудовании в лабораториях, сами попробуют провести экскурсии, соберут роботов и запишут сюжет. Бездельничать в «Молодежных школах» не получится: ребятам предстоит не только слушать лекции, но и выполнять задания, а порой и самостоятельно изучать тему, которую потом предстоит обсудить с преподавателем. Зато тем, кто успешно пройдет весь курс обучения, полагается сертификат. А увлеченные наукой ребята смогут вместе с научными сотрудниками ВлГУ подготовить проекты и исследовательские работы, которые опубликуют с специализированных сборниках.

Работать будут не только привычные школы - физико-математическая, графики и рисунка, химии, правовой грамотности, инженерных технологий, робототехники, электроники, программирования, но и школа журналистики, юного филолога и экскурсовода, молодого психолога и даже бизнес-школа. Любителей искусства ждут в школе эстрадного мастерства, спортсменов – в школе «Олимпия». Занятия бесплатные, группы небольшие, попасть в «Молодежные школы» непросто: ребят ждет конкурсный отбор. Будущим ученикам придется выполнить несколько заданий, кто справится – тот и будет заниматься.

КОНКРЕТНО

Узнать подробнее о работе школ можно позвонив на факультет довузовской подготовки ВлГУ по телефону (4922) 47-98-90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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