2019-08-23T17:58:28+03:00
Общество

Как в древней Руси писали любовные письма: во Владимире открылась выставка о женщинах средневековья

Она точно изменит ваши представления об истории
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: Сергей МОРКОВКИН
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Выставка "Прекрасное средневековье" меняет общепринятые представления о женской истории страны. Экспозицию украшений, предметов быта и даже одежды привезли во Владимир из Новгородского объединенного музея-заповедника. Поэтому гвоздем программы стали настоящие берестяные грамоты XII века. Чего там только нет: это и любовные послания, и списки покупок для дома, и гневные филиппики. Некоторые из них и сегодня поражают эмоциональным накалом. Как вам такое:

"Я посылала к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ко мне не приходил? А я тебе относилась как к брату. Неужели я тебя задела тем, что посылала к тебе? А тебе, я вижу, не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы вырвался из-под людских глаз и примчался. Хочешь ли, чтобы я тебя оставила? Буде даже я тебя по своему наразумению задела, если ты начнешь надо мной надсмехаться, то судит тебя Бог и моя худость".

И это изысканное послание написано в начале XII века! Причем сохранился и ответ на него, найденный рядом. Адресат встретился с возлюбленной в теплый субботний вечер. Как вы понимаете, молодая девушка, написавшая письмо сердечному другу, была грамотна и обладала высоким социальным статусом. В Великом Новгороде вообще с грамотностью женщин все было в полном порядке, как и во Владимире. Только в Новгороде берестяные грамоты сохранились, там климат другой и земля глинистая, а во Владимире - нет. Все, что нам осталось от предков - нацарапанные на стенах Успенского собора надписи о пожарах.

Берестяные грамоты Фото: Сергей МОРКОВКИН

Берестяные грамотыФото: Сергей МОРКОВКИН

Все послания новгородских девушек и их возлюбленных можно не только посмотреть, но и послушать. В зале установлен специальный экран, где можно выбрать для прослушивания любую грамоту. Первой новинку оценила почетный президент ВСМЗ Алиса Аксенова.

Разумеется, новгородцы привезли массу женских украшений и предметов для ухода за внешностью. Тут есть и скандинавские фибулы из знаменитого Рюрикова городища, и финно-угорские сережки, и настоящие итальянские золотые браслеты. Украшениям женщин XII-XIII веков позавидовала бы любая современная светская львица. Рядом с ювелирными украшениями - всевозможные гребни, пинцеты и ковырушки. Индустрия красоты 800-летней давности мало отличалась от нынешней: девушки так же выщипывали брови, ухаживали на ногтями и делали красивые прически.

Девушки из семей попроще не отставали. Браслеты у них были деревянные, а бусы - из вишневых косточек. Но даже эти незамысловатые предметы роскоши простых горожанок сохранили удивительное очарование. Сохранилась и кожаная обувь новгородских модниц: сапоги и что-то вроде ботильонов. Так что все новое и модное - это хорошо забытое старое.

Отметим, что хорошие выставки, посвященные быту и повседневности прошлого - большая редкость, особенно есть речь идет о Древней Руси. Владимиру в этом смысле очень повезло: великолепную выставку из Великого Новгорода можно сравнить с экспозициями местного исторического музея буквально через сто метров от "Палат". Обратим внимание и на удачную компоновку экспонатов. Разместить некоторые из них на стендах было очень непросто.

Предметы для ухода за внешностью Фото: Сергей МОРКОВКИН

Предметы для ухода за внешностьюФото: Сергей МОРКОВКИН

КОНКРЕТНО

Выставка "Прекрасное средневековье" пробудет в выставочном комплексе "Палаты" до 20 октября.

Взрослый билет - 120 рублей. Льготный билет (для учащихся и студентов, достигших 16 лет) - 90 рублей.

Понедельник - выходной.

Обувь Фото: Сергей МОРКОВКИН

ОбувьФото: Сергей МОРКОВКИН

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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