Во Владимире пройдет ярмарка бесплатных вещей «Фримаркет»

«Хватит покупать, пора делиться» - под таким лозунгом в парке «Дружба» в шестой раз пройдет бесплатная ярмарка, где можно будет принести свои вещи или же забрать то, что принесут другие: мужскую, женскую одежду разных размеров и много детских вещей. Волонтеры ярмарки отмечают, что вся одежда будет проверена ими лично: если вещь принесут в плохом состоянии, то ее не допустят до прилавка.

- Эта ярмарка нужна людям с небольшими доходами. Но мы не требуем никаких справок: человек пришел, пусть берет то, что ему нужно и в любом количестве. Ограничений нет, - рассказывает волонтер объединения «Инициатива» Павел Коваленко. - Чаще всего посетители забирают детские вещи. Помню, как мы в три захода их выкладывали — хотелось, чтобы хватило всем. Но если одежда остается после ярмарки, то мы ее отвозим в благотворительный магазин «Булавка» - туда также можно прийти за бесплатными вещами.

Перед каждым «Фримаркетом» организаторы подсчитывают, сколько одежды им подготовить. Некоторые люди приходят на ярмарку постоянно, и этому волонтеры только рады. Обычно за день за вещами приходят человек 100.

Фото из группы Бесплатная ярмарка Вконтакте

- Всех будем ждать в парке «Дружба». Руководство нас уже знает и без проблем предоставляет территорию. Надеемся на хорошую погоду, ведь если будет дождь, придется накрывать все пленкой или вообще сворачиваться. А так — программа у нас подготовлена. Будут мастер-классы по вязанию, основам резьбы по дереву, его художественной обработки, интерактивная лекция от фотохудожника Олега Крутова. Еще приглашаем музыкальные группы и планируем игру на варганах, - продолжает Павел. - Несмотря на то, что все бесплатно, пожалуйста, не жадничайте, делитесь с ближним так же, как кто-то поделился с вами.

Единственное, нельзя приносить пожароопасные, дурнопахнущие и токсичные вещи. Ремни и не заношенное нижнее белье разрешается. Вещи, которые вы возьмете домой, могут не подойти — примерочных на ярмарке нет. Если так случится — не выбрасывайте, а принесите на следующий «Фримаркет» или положите в баки для одежды компании «Спецтранс», которые стоят на улицах города.

КОНКРЕТНО

Бесплатная ярмарка, она же «Фримаркет», состоится 24 августа с 12.00 до 17.00 в парке «Дружба». Если вы хотите принести свои вещи, позвоните Павлу по номеру: 8-920-918-03-56.