Все ли играют по правилам в онлайн-голосовании за самую красивую деревню?

Онлайн - голосование в конкурсе «Самая красивая деревня Владимирской области» стартовало 15 августа. Организаторы конкурса предусмотрели отдельную номинацию - «Победитель онлайн-голосования». Лучшую деревню или село выбирают не члены жюри, а участники группы «ВКОНТАКТЕ». Отдать свой голос может любой. Для этого нужно зарегистрироваться в сообществе: https://vk.com/bestderevnya33. Сейчас в нем насчитывается 1799 подписчиков.

Изначально организаторы конкурса красоты заявляли, что в этой номинации будет один победитель, набравший больше всего голосов. Но так как в рамках конкурса определены 3 категории: 1 - населенные пункты до 150 жителей, 2 - от 150 до 1000 человек и 3 - от 1000 до 3500, справедливее будет, если члены жюри определят трех лидеров - в каждой из категорий. Мы решили рассказать о селах и деревнях, которые на данный момент получили больше всего голосов.

Село Лыково Юрьев-Польского района - абсолютный лидер

На 23 августа за его победу проголосовали 649 человек, при том что все население села - 125 человек. Администраторы не исключают вероятности накруток. Есть они или нет, станет известно только после завершения онлайн-голосования, когда голоса будут посчитаны практически вручную.

- Просьба только - ботов разных не подключать. В прошлом году у нас были и Китай, и Америка. Если накрутки будут выявлены, участника снимут с конкурса, - еще до начала онлайн-голосования заявлял Вячеслав Картухин, председатель жюри.

Село Илькино Меленковского района

Тройка лидеров по категориям

В категории «Населенные пункты до 150 человек» первое место по количеству голосов занимает то самое село Лыково Юрьев-Польского района.

В категории «Населенные пункты от 150 до 1000 жителей» в лидерах - деревня Толпухово Собинского района — 409 голосов. Здесь факт накруток на 23 августа исключен. Все честно.

В категории «Населенные пункты от 1000 до 3500 жителей» лидирует село Илькино Меленковского района - 147 голосов.

Мы напоминаем, что все эти цифры действительны на 23 августа. Участники интернет-голосования должны помнить, что за «накрученные голоса» с конкурса могут снять. Победителей номинации «Онлайн-голосования», играющих по правилам, ждет денежная премия в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Голосование будет длиться до пяти вечера 31 августа.