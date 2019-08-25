Владимирский семиклассник Лев Киндеев: "Под нами трещали льдины, а вокруг ледокола плавали моржи"

Семиклассник владимирской школы №2 Лев Киндеев стал одним из 68 участников детской экспедиции к Северному полюсу на атомном ледоколе "50 лет Победы", приуроченной к 60-летию атомного ледокольного флота.

Утром 22 августа ледокол после 10 дней автономного плавания вошел в порт Мурманска. У ребят наконец-то появилась возможность позвонить домой: все 10 дней экспедиции, с момента отплытия, связи не было. В Северном Ледовитом океане мобильники пока не ловят...

Выходим из порта МурманскаФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- У меня все отлично! Только чемодан не закрывается,.. - докладывал Лева по телефону родителям.

- Как это?

- Столько подарков надавали, ничего не помещается!

Участники экспедиции покидали ледокол неохотно - не хотелось расставаться друг с другом и с необыкновенным приключением. Каждый вез домой сертификат покорителя Северного полюса, подписанный и врученный лично капитаном ледокола Дмитрием Лобусовым. Среди многочисленных подарков и сувениров этот - самый ценный. Такие есть всего у нескольких тысяч человек на всей земле.

Участие Льва Киндеева в специальном тематическом рейсе на атомном ледоколе стало возможным благодаря владимирскому Информационному центру по атомной энергии. 12-летний Лев Киндеев оказался самым юным и одним из самых активных участников многочисленных мероприятий, проводимых ИЦАЭ: "Открытых лабораторных", игр "Что? Где? Когда?", семинаров и лекций. Всего в экспедиции приняли участие 68 школьников из 24 регионов России.

"НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ МЫ ИГРАЛИ В СНЕЖКИ, ХОТЬ НАМ И НЕ РАЗРЕШИЛИ"

Атомный ледокол "50 лет Победы" отправился к Северному полюсу 13 августа из Мурманска. На следующий день прошли Землю Франца-Иосифа, и это была последняя встреча с сушей до самого полюса.

За полярным кругом - белые ночиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- Мы проплывали мимо этих островов, и вдруг всех стали звать к иллюминаторам. Оказалось, пришли белые медведи! Одна медведица и два медвежонка. Мы все прилипли к окнам и их высматривали, это было очень интересно, - рассказывает Лев.

Вообще Северный Ледовитый океан оказался весьма населенным местом.

- Вокруг ледокола все время плавали моржи, и взрослые, и малыши, и на льдинах, и просто так, - рассказывает школьник. - Я их видел много-много раз. А еще там летающие пингвины... (смеется). Не знаете, кто это? Это кайры! Полярные птицы черно-белой расцветки, мы их "пингвинами" звали.

Моржи на льдинеФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Не менее интересным для Льва оказался и сам ледокол - школьник увлечен техникой, занимается на курсе робототехники в "Кванториуме" и уже выиграл несколько робото-соревнований.

С капитаном ледокола Дмитрием ЛобусовымФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- Нам устроили экскурсию по ледоколу, все показали и рассказали, - делится Лев. - Например, почему атомные ледоколы могут плавать только в высоких широтах, а в тропиках не могут. Это потому, что для охлаждения атомного реактора используется забортная вода, и она должна быть холодной.

Скорость ледокола - до 30 узлов, то есть морских миль в час. Это много, за кормой остается внушительный пенный след. А нос ледокола взламывает лед с оглушительным треском.

- Один раз мы удирали от айсберга. Огромная ледовая гора, намного больше нашего ледокола, надвигалась на нас с одного борта, - вспоминает Лев. - Но мы свернули, дали полный ход, и он нас не догнал.

"ФЛАГ ДУМАЮ ПОДАРИТЬ ШКОЛЬНОМУ МУЗЕЮ. НО НА ПРАЗДНИКИ БУДУ ЗАБИРАТЬ"

После четырех дней плавания, 17 августа, ледокол достиг Северного полюса, и детская экспедиция впервые с отплытия высадилась на сушу.

Северный полюс достигнут!Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- Точнее, не на сушу, а на снег и лужи, - смеется Лев Киндеев. - Там оказалось очень мокро, под ногами то и дело была вода, как у нас в марте. И совсем не холодно, около нуля градусов, у нас зимой куда холоднее.

На Северном полюсе - лед и лужиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Там, в самой северной точке планеты, школьники устроили флешмоб: сначала водили хоровод вокруг полюса, пересекая все меридианы разом, а потом развернули флаги своих регионов и выстроились в цифры "60" - в честь юбилея ледокольного флота и "75" - в честь грядущей годовщины 75-летия Победы.

- А потом играли в снежки, хотя нам и не разрешали, боялись, что мы замерзнем. Но никто не замерз, было здорово и очень весело!

Мерзнуть было не с чего: всех ребят основательно экипировали в фирменные высокотехнологичные куртки, флиски, шапки и перчатки ярко-красного цвета. Из-за этих подарков, в том числе, и не закрывался потом чемодан.

Флаги, побывавшие на Северном полюсе, участники бережно сложили и привезли домой.

- Что буду с флагом делать? Думаю, может, школе подарю, для музея... Но все-таки буду иногда домой забирать, на праздники, - видно, что расставаться с реликвией Льву не очень хочется. Но как не поделиться впечатлениями с одноклассниками.

САМОЕ СЕВЕРНОЕ "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?" И АВТОГРАФ РУСЛАНА УСАЧЁВА ДЛЯ СЕСТРЫ

Каждый день полярной экспедиции был наполнен играми, лекциями, концертами и прочими увлекательными делами.

- Мне детей даже жалко было, с утра до вечера ни минутки свободной, - полушутя рассказал капитан ледокола Дмитрий Лобусов.

В середине рейса установили рекорд - состоялась самая северная в мире игра "Что? Где? Когда?", которую провела магистр ЧГК Елена Потанина.

- Наша команда заняла второе место. Один вопрос слили, недооценили, сочли слишком легким, - рассказывает Лев.

Ледокол "50 лет Победы" бросает якорьФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Вместе с ребятами на ледоколе плыли почетные гости: актриса Елена Яковлева, телеведущий Валдис Пельш, блогер Руслан Усачёв, телеведущая, актриса и певица Анастасия Макеева, победитель первого сезона проекта «Танцы на ТНТ» Ильшата.

- Я взял автографы у них у всех, в специальном блокноте, - рассказал Лев. - Автограф Усачёва подарил старшей сестре Дане, она поклонница этого блогера.

- А как кормили? - задаю важный вопрос.

- Шведский стол был, огромное количество всего. И можно было есть что хочешь, хоть одними тортиками питаться, никто ничего не скажет. Но я так не делал, там много вкусной еды было.

Сувениры для участников экспедицииФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Вообще по комфорту ледокол скорее походил на круизный лайнер, чем на научно-исследовательское судно. Но, конечно, "50 лет Победы" - это не развлекуха для туристов, а серьезный северный трудяга. Высадив детскую экспедицию, через несколько дней он оправился в очень важный рейс - прокладывать Северный морской путь. Там, вдоль северной границы России, уже встают льды.