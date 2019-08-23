2019-08-22T17:33:17+03:00
Общество

Владимирец, сам сливший все доступы и пароли мошенникам, требовал украденные деньги с банка

Но доказать свою правоту в суде горожанину не удалось
Ирина Мальцева
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..Фото: Александр ГЛУЗ
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Обман, ставший уже стандартным, но от этого не менее эффективным: жителю Владимира осенью прошлого года позвонил незнакомец, представившийся начальником службы безопасности банка. Заявил, что с его счетом происходят подозрительные операции и для предотвращения проблем нужно сообщить по телефону все данные карты. Что мужчина и сделал, назвав логин и пароли доступа к онлайн-банку. В результате через мобильное приложение банка в два приема со счета списали более 294 тысяч рублей. Причем каждый раз банк направлял на номер владельца карты SMS с предупреждением о переводе и секретным кодом, который нужно ввести, чтобы деньги ушли. И оба раза доверчивый владимирец сообщил этот код мошенникам!

В итоге деньги пропали, уголовное дело возбудили, но злоумышленников пока не нашли. И горожанин решил искать справедливости в суде. Он потребовал от банка не только вернуть ему все пропавшие сбережения, но и заплатить проценты за пользование его деньгами, а также двадцать тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Житель Владимира считал, что он не виноват в случившемся, ведь он сообщил все реквизиты и данные не какому-то «левому» человеку, а сотруднику службы безопасности, а уж банк сам должен был проверить, куда уходят средства и предпринять меры по их возврату. Однако Октябрьский районный суд решил - сам виноват, раз сообщил секретные данные третьим лицам.

- Суд посчитал, что несанкционированное списание денежных средств со счета истца стало возможным в результате указанных действий самого истца, а банк лишь выполнял поступившие от клиента распоряжения, - отметили в пресс-службе Октябрьского районного суда города Владимира.

Горожанин, недовольный решением, обжаловал его во Владимирском областном суде, но там ему отказали. Кстати, этот случай не единичный - владимирцы регулярно лишаются сбережений, вопреки предупреждениям доверяя мошенникам данные своих карт. В некоторых случаях, например, при технической ошибке, пропавшие с карты деньги можно вернуть через банк. Правда, тут есть нюансы. Если вы забыли в магазине карту, на которой записали пин-код, а потом деньги пропали, возвращать банк вам не обязан.

- Но если деньги списали с карты без ведома клиента, не по его вине или неосторожности, если он не нарушил порядок использования карты, то по закону списанные средства можно вернуть. Но при этом нужно сообщить в банк о несанкционированном списании в течение суток, - предупреждает юрисконсульт Надежда Савельева. - Правда, даже если вашей вины нет, вернут деньги вам не мгновенно – по закону, для рассмотрения заявления по переводу денежных средств с использованием электронных средств платежа у банка есть не более шестидесяти дней. Если банк отказывается возвращать пропавшие средства добровольно, вопрос придется решать в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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