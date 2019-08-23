На день города во Владимире приедет Feduk

В этом году погоду на День города обещают хорошую. Двухдневные гуляния придутся на 31 августа и 1 сентября.

«Розовое вино» теперь и во Владимире

Основные события пройдут 31 августа. Девять площадок на территории от сквера «Липки» до стадиона «Торпедо» постараются порадовать владимирцев всех возрастов и предпочтений. Где-то можно будет вкусно поесть, где-то повеселиться и поиграть, где-то послушать музыку.

Хедлайнером главной музыкальной площадки на Соборной площади станет поп-звезда российского уровня — Feduk, работающий на стыке хип-хопа и хаус-рэпа. Наверное, впервые во Владимир приедет не артист, популярность которого в прошлом, а звезда сегодняшних дней. Пусть даже главный хит у него («Розовое вино») и вышел несколько лет назад.

Из нового можно также отметить площадку на Спасском холме, где все мероприятия посвятят моде. Поклонники подиумов и эпатажных платьев смогут оценить показы модных коллекций от модельного агентства «Жанна», а также мастер-класс по бальным танцам.

Наконец, на Студеной горе откроется гастромаркет «Рынок на Студеной». Помимо всяких коммерческих мероприятий, там пройдет и бесплатное - «Арбузник». Организаторы обещают, что арбузов хватит на всех!

Спиртное под запретом, транспорт тоже

В остальном же мероприятия традиционно переходят из года в год без изменений. Опять можно пройтись в хороводе вокруг Золотых ворот, поучаствовать в «Параде колясок», попасть в гастрономическую Fun-Food зону на улице Георгиевской (с длинными столами, ломящимися от яств национальных диаспор Владимира). И, конечно, всех нас ждет фейерверк в 22 часа.

Естественно, ради таких масштабных гуляний будут перекрывать центр. Уже в 9 часов утра участок от Студеной горы до площади Фрунзе будет закрыт для транспорта. Откроют движение лишь после 23 часов.

- Кстати, было бы неплохо, если бы до 31 августа все владимирцы, которые паркуют свои автомобили на прилегающих улочках, убрали их, а то потом они будут заперты на сутки, - сказали в мэрии.

Помимо ограничения движения владимирцев ждет еще и запрет на продажу спиртного. Никакого алкоголя 31 августа владимирцы купить не смогут. Будьте внимательны и не говорите потом, что вас не предупреждали.

КОНКРЕТНО

Программа дня города

31 августа:

Соборная площадь

12.00. Торжественное открытие праздника

20.00. Выступление ансамбля позитивной музыки «Парнас» (Рязань)

21.00. Выступление исполнителя Feduk

22.00. Праздничный фейерверк

22.10. Дискотека

Пушкинский бульвар и сквер «Липки»:

11.00-18.00. Будут работать несколько тематических площадок. В сквере откроется «Лабиринт истории», где владимирцы смогут приобщиться к событиями истории Владимира от раннего средневековья до Великой Отечественной войны.

Тем временем на Пушкинском бульваре будут работать небольшие кафешки, а каждый желающий сможет поучаствовать в различных мастер-классах.

Площадка у Золотых ворот:

14.00. «Большой хоровод» вокруг Золотых ворот

14.30. «Парад колясок». Участвуют семьи. Выигрывают те, кто сможет придумать самый оригинальный дизайн для коляски малыша , а также всех остальных членов семьи. После регистрации все участники пройдут от Золотых ворот до Соборной площади, где самых креативных наградят.

15.00.-19.00. Показательные выступления от профессиональной школы брейкданса «Доминант».

Fun-Food зона на Георгиевской:

11.00-18.00. Гастрономическое приключение «ПоПутешествуй», в рамках которого можно оформить паспорт туриста, после чего путешествовать от «станции» к «станции», знакомясь не только с культурой национальных диаспор Владимира, но и процессом приготовления и вкусом блюд национальной кухни этих самых диаспор.

16.00. На сцене выступает Захар Усенко, участник шоу «Голос. Дети».

17.00-19.00. Выступление рок-групп из Владимира и Иванова.

Спасский холм:

11.00. Танцевальный мастер-класс для детей от студии танцев «Баланс».

13.00. Показ модных коллекций от модельного агентства «Жанна».

14.00. Мастер-класс от студии красоты «Magir-club».

15.00. Показ студии моды «Глория».

Нижняя парковка у «Северных торговых рядов»:

12.00. Межрегиональные соревнования по настольному теннису. Мастер-класс с двукратной чемпионкой России Светланой Крекиной.

Театральная площадь:

11.00. Соревнования лыжероллеров, спринт на Студеной горе

13.00. Велофестиваль «ПОКрути»

17.00. Выступление музыкальной группы «Dahaka» (Москва).

Студеная гора:

12.00. Концертно-развлекательная программа в гастромаркете «Рынок на Студеной», Арбузник.

15.00. Большой детский концерт.

1 сентября:

Стадион «Лыбедь»:

11.00-18.00. Мероприятия, посвященные 60-летию футбольного клуба «Торпедо». Заявлено два матча:

1) сборная администрации города Владимира — сборная администрации Владимирской области;

2) сборная ветеранов «Торпедо» (белые) — сборная ветеранов «Торпедо» (черные).