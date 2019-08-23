Во владимирской колонии заключенных лечат от наркомании йогой и психологией

Владимирская «пятерка» - колония общего режима, в которой отбывают наказание около 500 рецидивистов. Здешние «обитатели» осуждены за «нетяжкие» преступления: кражи, грабежи, хранение и употребление наркотиков. Особенно за последнее. Как говорят сотрудники УФСИН, осужденных с разного рода зависимостями становится все больше - чуть не каждый второй. Поэтому в колонии для них сейчас внедряется программа по социально-психологической реабилитации. Проще говоря, пытаются бороться с алкоголизмом и наркоманией, чтобы человек вышел свободным во всех смыслах.

Сушильная комната в эспериментальном отрядеФото: Елена Масленникова

-В колонии создан специальный отряд из 26 человек, которые проживают отдельно от остальных заключенных, - рассказал Андрей Громаков, начальник ФКУ ИК-5 УФСИН России по Владимирской области.- Чтобы попасть в этот отряд, нужно иметь хорошее поведение. Осужденные с дисциплинарными взысканиями не могут участвовать к эксперименте. Также нужна справка от нарколога, что помощь действительно необходима. И самое главное, желание избавиться от зависимости.

Групповые занятия с психологомФото: Елена Масленникова

Курс реабилитации длится полгода. Осужденные посещают индивидуальные и групповые занятия со штатными психологами и специалистами наркологического диспансера.

- Основная цель -сделать так, чтобы процесс рецессии был как можно длительнее. Лучший вариант - полный отказ от зависимости, - рассказала Елена Афонина, клинический психолог областного наркологического диспансера.

Плюсом к доверительным беседам с психологами, осужденные получают более комфортные условия проживания: просторные комнаты до 10 человек, оборудованные бактерицидными лампами. Своя кухня, сушильная комната, и даже рыбок можно завести в аквариуме. В реабилитацию также включена спортивная составляющая. Осужденные могут посещать тренажерный зал и кружок по йоге. Кстати, занятия йогой - идея одного из заключенных.

- У нас оказался осужденный, который прожил в Индии и набрался этой духовной культуры. Он предложил нам сам занятия йогой. Мы в свою очередь предложили ему написать программу и обосновать ее. Он это сделал. И мы решили попробовать. Хуже никому не стало. Многие осужденные этим увлеклись. Люди заняты. Они говорят, что им это помогает, - рассказал Андрей Громаков.

Комната для длительных свиданий в ИК-5Фото: Елена Масленникова

Прошедшие реабилитацию получают еще ряд преимуществ. Им вручают справки о прохождении этого курса, которые в дальнейшем могут способствовать досрочному освобождению, а на свободе помогут сняться с учета у нарколога.

Владимир Ширяев мечтает именно об этом. Москвич второй раз попадает за решетку. Первый раз его посадили за хранение наркотиков, а сейчас сидит за хранение и употребление.

- Я в 26 лет начал употреблять... по глупости. Я даже не заметил, как сел на иглу. Я не понимал, что нахожусь в зависимости. Я все потерял, и работу, и семью. А ведь у меня сын. Первый раз, когда я сел, в московской Бутырке я начал проходить курс реабилитации. Но не успел закончить - освободился. Сейчас прошел от начала до конца. Выйду - буду держаться. Снимусь с учета, устроюсь на другую работу, а может перееду в Крым. Немногие берут на работу судимых, да еще и с «диагнозом»,- рассказал Владимир Ширяев, отбывающий наказание во владимирской ИК-5.

Чтобы избежать дурного влияния других обитателей колонии, заключенным разрешают остаться в отряде и после реабилитации. Александр Авдюшкин этому очень рад. После 10 лет употребления наркотиков он не хочет возвращаться к прежнему образу жизни. Находясь в колонии, мужчина поступил в московский вуз на специальность «Информационные технологии». Учится дистанционно. Постоянно пропадает в библиотеке, штудирует математический анализ.

Александр Авдюшкин штудирует матанализ в библиотеке колонииФото: Елена Масленникова

- Мне уже 46. И находясь здесь, я просто понял, чему хочу посвятить остаток жизни. Знаниям - вот чему. А информатика -это такая область, которая открывает более широкие горизонты представления о мире, - поделился своими планами Александр Авдюшкин.

Столовая в ИК-5Фото: Елена Масленникова

Просторные комнаты в экпериментальном отрядеФото: Елена Масленникова

Комната отдыха для осужденных в ИК-5Фото: Елена Масленникова

Детская комната в ИК-5Фото: Елена Масленникова

Комната для приготовления пищи в экспериментальном отрядеФото: Елена Масленникова