В Суздале все желающие смогут отлить колокол

В ближайшие выходные, 24 и 25 августа, в Суздале в шестой раз пройдет фестиваль колокольных звонов «Лето Господне». Во время него все желающие смогут принять участие в отливке настоящего церковного колокола. «Народная плавка» организована мастерами завода «Вольгинский Колоколец», такая акция на фестивале проводится впервые с момента его появления.

В остальном «Лето Господне» пройдет традиционно: состоятся концерты колокольных звонов, мастер-классы по колокольному звону и выступления творческих коллективов. Кстати, название фестиваля происходит от знаменитого романа «Лето Господне» писателя Ивана Шмелева, судьба которого была связана с Владимирской землей.

В этом году фестиваль посвящен памяти владимирского живописца, народного художника Российской Федерации Валерия Кокурина, который ушел из жизни этим летом. Работы художника все шесть лет украшают афиши фестиваля «Лето Господне».

Концерты колокольных звонов оба дня будут проходить на самой высокой звоннице города – колокольне Ризоположенского монастыря. Состязаться будут звонари из Архангельска, Волгограда, Москвы, Нижнего-Новгорода, Калуги, Череповца, Костромы, Иваново, Суздаля, а также из Вильнюса.

Открытие фестиваля - в субботу, в 12:00. Кроме концертов колокольных звонов и мастер-классов, в этот день будет представлена программа от Владимирской капеллы мальчиков и юношей под управлением народного артиста России Эдуарда Маркина. Она исполнит произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Сергея Танеева и других русских композиторов.

С 17:00 до 18:00 на площади перед Торговыми рядами пройдет мастер-класс по колокольным звонам от звонарей - участников фестиваля. В 18:00 Губернаторский симфонический оркестр, Владимирский камерный хор (художественный руководитель – Татьяна Гринь), солистка Центра классической музыки Светлана Балашова и актер Владимирского академического театра драмы Александр Аладышев под управлением Артема Маркина исполнят «Три русские песни для хора и оркестра» Рахманинова и «Поэторию» Щедрина.

25 августа на территории Ризоположенского монастыря с 11:00 будет работать ремесленная ярмарка, а в 12:00 начнется концертная программа - колокольные звоны и выступления хоровых коллективов. В фестивале примет участие вокальный ансамбль «Intrada» (г. Москва, художественный руководитель – Екатерина Антоненко).

КОНКРЕТНО

Вход свободный

Для владимирских слушателей от Театральной площади будут организованы трансферы в Суздаль на программы фестиваля «Лето Господне». Билеты на трансфер в кассе Центра классической музыки (стоимость билета – 400 рублей). 24 августа – отправление в 11:00 и в 16:00, 25 августа – отправление в 10:30.

Справки по тел.: 8 (4922) 32-63-65, 32-27-71, 32-54-95.