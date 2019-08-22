2019-08-21T17:52:47+03:00
Общество

Молодой предприниматель "монополизировал" Суздаль

Город-музей стал основой варианта популярной игры «Монополия»
Александр МЕЩЕРЯКОВ
Поделиться:
Антон с женой Леной и дочками Алиной (2 годика) и Миланой (2,5 месяца). Нам первым доверили сделать первое после роддома фото с младшенькой.Антон с женой Леной и дочками Алиной (2 годика) и Миланой (2,5 месяца). Нам первым доверили сделать первое после роддома фото с младшенькой.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ
Изменить размер текста:

Игре «Монополия», придуманной во время Великой депрессии пенсильванским американцем Чарльзом Дэрроу, уже 85 лет. Сначала она была популярной у него дома, затем стала самой продаваемой в США, а потом завоевала весь мир. Даже в СССР в нее играли, и ее можно было купить под названиями «Менеджер», «Империя», «Бизнесмен». Но цель игры была той же – добиться банкротства других игроков, рационально используя стартовый капитал.

В июле американская настольная игра получила свое неожиданное продолжение в Суздале. Свежая модификация игры называется «Монополия Суздаль», по периметру игрового поля расположены сегменты существующих в городе предприятий. Тут и отели с ресторанами, бары и сауны, СМИ, госорганы и т. д. Автор новой «монополии» - молодой суздальский предприниматель Антон Журавлев.

Игровое поле с карточками, деньгами и без ничего Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Игровое поле с карточками, деньгами и без ничегоФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

- У меня есть друг Максим Мизь. Как-то мы с ним играли в «Дженгу» (игра, в которой надо возводить пирамиду из прямоугольных блоков. –Авт.) и по ходу рассуждали о том, что было бы отлично придумать игру, заточенную конкретно под Суздаль. Остановились на монополии, - рассказал он.

Конечно же, новая игра – не стопроцентная копия той классической, иначе у компании-владельца теоретически могли бы возникнуть претензии к суздальцам. В новой версии, например, один из пунктов правил гласит, что решение какого-либо спора может быть достигнуто путем общего обсуждения и голосования. Какой-либо купленный участок можно модернизировать (этакий настольно-игровой апгрейд) и т. д. Есть такая игровая опция как «Санкции». Игроки, попавшие под них, переворачивают одну из санкционных карточек, а там – указание, что нужно сделать.

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

.Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

А в остальном это та же «Монополия», что и десятилетия назад: от 2-х до 6-ти игроков, которые перед игрой получают по 100 000 мополевалюты; игра идет либо пока один не обанкротит остальных, либо в течение оговоренного времени (например, 60 мин.) и побеждает тот, кто самый богатенький «буратино». Бросают кубики, двигают фишки, один из игроков – банкир…

- Антон, игра исполнена добротно, кто дизайнер и где изготовлена?

- Придумав суздальскую монополию, мы обратились к одной ярославской компании, занимающейся настольными играми. Они разработали дизайн, произвели пробную партию. И все юридические вопросы – тоже на них. Что касается владельцев реально существующих предприятий, задействованных в игре, то с ними имеются как устные, так и письменные договоренности.

- Твой гриль-бар тоже есть на игровом поле?

- Конечно, вон он – «Паприка». Стоит дороже, чем «Джаспер и Песчаник», но дешевле, чем «Гнездо пекаря». Давно известный миру ресторан «Гостиный двор» тоже присутствует. Всем нравится задумка.

Игру можно пока купить только в Суздале, цена в среднем 2000 рублей. Берут в основном туристы как оригинальный сувенир. Пробную партию почти раскупили, на очереди следующие. Начиная с третьей в игре будет доминировать не плотная бумага, а пластик.

Один из туристов, купивший суздальскую «Монополию», объяснил свой поступок так: «Когда мы с семьей будем играть, то попутно будем вспоминать, где обедали, где ночевали, где отоварились сувенирами…». То есть эта игра не только бизнес-стратегия, но и некий стимулятор как минимум хорошенько поностальгировать по трем дням в Суздале, а как максимум – еще раз сюда вернуться.

Правила игры Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Правила игрыФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Реставрация в Москве: Возвращение Георгия Победоносца и волшебного фонаря
В эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал о том, как в столице охраняются памятники, куда увозят найденные во время реконструкции улиц ценности и что будет с особняком Мельникова
Новости 24
Пятнадцать тысяч семей получили выплаты на рождении детей
В Муроме бешеная лиса напала на домашнюю собаку
Во Владимире расскажут о жизни женщины в эпоху "прекрасного средневековья"
«Т Плюс» завершает реконструкцию магистральной теплосети на улице Ломоносова
В Александрове кафе закрыли за антисанитарию
Владимирские пчелы оказались более живучими нежели поволжские
Владимирцы второй раз попались пьяными за рулем
Во Владимире предлагают штрафовать молодоженов за лепестки роз у ЗАГСа
ФАС подтвердила победу "Эко-Транса" на конкурсе по выбору мусорного оператора в зоне № 3 Владимирской области
Акушерский корпус Гусь-Хрустальной городской больницы будет сдан в 2019 году
Владимирев приглашают принять участие в "Параде колясок"
Житель Гусь-Хрустального попал под уголовное дело за ночной звонок в полицию
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о порядке проверки счетчиков
Во Владимирскую область по программе репатриации вернулись 287 человек
Во Владимирской области запущено первое в регионе промышленное производство мяса утки
Жительница Юрьев-Польского получила срок за то, что хранила дома 1 грамм наркотиков
В Александровском районе полиция задержала дачника, стрелявшего в соседку
День города во Владимире пройдет 31 августа
Муромлянина задержали с кастрюлей наркотиков
На Пекинке в районе Болдино - вторая авария за сутки
В Коврове в конкурсе на должность мэра осталось два кандидата
Во Владимирской области 6-летние дети сбежали к отцу из-за постоянных побоев матери и бабушки
В Петушинском районе из-за лопнувшей шины столкнулись три машины: есть погибший и раненые
Во Владимире появится Зерновский сквер
В десять населенных пунктов Меленковского района Владимирской области пришел природный газ
Прокуратура нашла нелегальный вольер с шестью рысями в Киржачском районе
Новый вице-губернатор по внутренней политике Владимирской области будет бороться с коррупцией