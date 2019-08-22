Молодой предприниматель "монополизировал" Суздаль

Игре «Монополия», придуманной во время Великой депрессии пенсильванским американцем Чарльзом Дэрроу, уже 85 лет. Сначала она была популярной у него дома, затем стала самой продаваемой в США, а потом завоевала весь мир. Даже в СССР в нее играли, и ее можно было купить под названиями «Менеджер», «Империя», «Бизнесмен». Но цель игры была той же – добиться банкротства других игроков, рационально используя стартовый капитал.

В июле американская настольная игра получила свое неожиданное продолжение в Суздале. Свежая модификация игры называется «Монополия Суздаль», по периметру игрового поля расположены сегменты существующих в городе предприятий. Тут и отели с ресторанами, бары и сауны, СМИ, госорганы и т. д. Автор новой «монополии» - молодой суздальский предприниматель Антон Журавлев.

Игровое поле с карточками, деньгами и без ничегоФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

- У меня есть друг Максим Мизь. Как-то мы с ним играли в «Дженгу» (игра, в которой надо возводить пирамиду из прямоугольных блоков. –Авт.) и по ходу рассуждали о том, что было бы отлично придумать игру, заточенную конкретно под Суздаль. Остановились на монополии, - рассказал он.

Конечно же, новая игра – не стопроцентная копия той классической, иначе у компании-владельца теоретически могли бы возникнуть претензии к суздальцам. В новой версии, например, один из пунктов правил гласит, что решение какого-либо спора может быть достигнуто путем общего обсуждения и голосования. Какой-либо купленный участок можно модернизировать (этакий настольно-игровой апгрейд) и т. д. Есть такая игровая опция как «Санкции». Игроки, попавшие под них, переворачивают одну из санкционных карточек, а там – указание, что нужно сделать.

А в остальном это та же «Монополия», что и десятилетия назад: от 2-х до 6-ти игроков, которые перед игрой получают по 100 000 мополевалюты; игра идет либо пока один не обанкротит остальных, либо в течение оговоренного времени (например, 60 мин.) и побеждает тот, кто самый богатенький «буратино». Бросают кубики, двигают фишки, один из игроков – банкир…

- Антон, игра исполнена добротно, кто дизайнер и где изготовлена?

- Придумав суздальскую монополию, мы обратились к одной ярославской компании, занимающейся настольными играми. Они разработали дизайн, произвели пробную партию. И все юридические вопросы – тоже на них. Что касается владельцев реально существующих предприятий, задействованных в игре, то с ними имеются как устные, так и письменные договоренности.

- Твой гриль-бар тоже есть на игровом поле?

- Конечно, вон он – «Паприка». Стоит дороже, чем «Джаспер и Песчаник», но дешевле, чем «Гнездо пекаря». Давно известный миру ресторан «Гостиный двор» тоже присутствует. Всем нравится задумка.

Игру можно пока купить только в Суздале, цена в среднем 2000 рублей. Берут в основном туристы как оригинальный сувенир. Пробную партию почти раскупили, на очереди следующие. Начиная с третьей в игре будет доминировать не плотная бумага, а пластик.

Один из туристов, купивший суздальскую «Монополию», объяснил свой поступок так: «Когда мы с семьей будем играть, то попутно будем вспоминать, где обедали, где ночевали, где отоварились сувенирами…». То есть эта игра не только бизнес-стратегия, но и некий стимулятор как минимум хорошенько поностальгировать по трем дням в Суздале, а как максимум – еще раз сюда вернуться.