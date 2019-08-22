Сквер Чайковского сделали с заборами, но без туалетов

Целый месяц владимирцы проходили мимо реконструируемого сквера Чайковского, возмущались дурацкими заборами, странным проектными решениями и отсутствием газонов, и все-таки надеялись, что в итоге получится что-то внятное. Наступил "час икс", и сквер пришли смотреть люди администрации города Владимира. И им тоже не понравилось.

Основная странность сквера даже не газонах или дурных заборах по периметру. Выкладывая центральную дорожку, рабочие оставили памятник Чайковскому где стоял. В итоге он оказался не по центру, а немного слева. Выглядит аляповато. Теперь несчастный классик русской музыки будет сиротливо выглядывать сбоку из-за крон деревьев, виновато опустив взор.

- Существует две версии произошедшего, - пояснил генеральный директор фирмы-подрядчика "Олрайт" Роман Мацко. - Во-первых, так нарисовано в проекте. Во-вторых, все коммуникации проложены с левой стороны. Если центрировать, то все провалится под землю. Наверное, проектировщики учли это.

... стоит не очень-то и по центруФото: Сергей МОРКОВКИН

Таблички на постаменте памятника, кстати, так и не появилось. Андрей Шохин даже пошутил, что жители должны сами догадываться, кому установлен памятник.

- Чайковский это? Или сам Шохин? - с улыбкой спросил сити-менеджер

Высоким оцинкованным заборам по всему периметру, которым явно не место в городе, тоже нашлось объяснение.

- Во-первых, здесь делался ремонт дороги по программе "Безопасные и качественные дороги", - пояснил заместитель главы администрации города Сергей Литвинкин. - Забор должен быть по проекту. В конце концов, здесь будут играть дети. Высокий он, потому что так должно быть по ГОСТу. Некрасивый? Пришлось выбирать самый дешевый вариант, денег не хватает.

Немало вопросов к подрядчикам было и у сити-менеджера Андрея Шохина. Первое, что бросилось ему в глаза - неровная земля. Роман Мацко обещал все доделать за оставшиеся до сдачи 10 дней.

Странным Шохину показался и переход из сквера Чайковского на детскую площадку через дорогу. Зебру, которую нарисовали аккурат перед прибытием высокого гостя, неплохо бы сделать прямой, а не под углом. В довершение всего выяснилось, что в сквере не предусмотрены туалеты. Подрядчик открестился - в проекте их нет. Сити-менеджер заявил, что придется ставить стандартные синие кабинки. Зато что точно будет, так это зона общепита, где, как выразился Андрей Шохин, можно "водички попить и булочку съесть". Причем, существует немалая вероятность, что ларек с газировкой и сладкой ватой будет полумуниципальным, как пресловутые "Блинчики".

Андрей Шохин изучает указывает на недочеты в проекте сквераФото: Сергей МОРКОВКИН

Общественники и журналисты засыпали сити-менеджера своими предложениями. Например, один из местных жителей захотел устроить танцплощадку с духовым оркестром и баяном. Все присутствующие сразу же заностальгировали по давно ушедшим временам, а Андрей Шохин, улыбаясь, обещал подумать. Роман Мацко сразу же добавил, какая хорошая плитка уложена в сквере, и что все выводы для аппаратуры готовы. От себя добавлю, что ничего примечательного в плитке я не увидел.

Еще один вопрос эстетики, заинтересовавший сити-менеджера - внешний вид хрущевок на Чайковского. Один из домов, прилегающих к скверу, уже покрасили в веселый желтый цвет, а вот два других - нет. На балконе второго этажа одного из них Андрей Шохин увидел сваленный строительный мусор и попросил своих заместителей найти хозяина.

- Если человек не сможет сам убрать кирпичи и мешки, то ему бесплатно помогут "тимуровцы", - пояснил официальный представитель мэрии Александр Карпилович.

Озаботило высоких мужей и нахождение сквера в не самом благополучном районе города.

- Действительно, магазин круглосуточный тут рядом, - задумался Андрей Шохин. - Попросим полицию присмотреть.

Представители мэрии рассказали, что сквер был не просто пристанищем любителей выпить. Во время подготовки территории к строительству, из него вывезли несчетное количество использованных шприцов и битых бутылок.

Все коммуникации подземные, и это радуетФото: Сергей МОРКОВКИН

КСТАТИ

На детской половине сквера поставят "Корабль", точь-в-точь как у Красносельского пруда. Его будет ограждать дополнительный забор. Кроме того, подрядчик обещает поставить 60 скамеек и 20 урн. Весь сквер обошелся в 35 миллионов рублей. Этот же подрядчик ранее ремонтировал сквер за ГДК.