С 1 сентября владимирским школьникам хотят запретить мобильники

В понедельник владимирское управление Роспотребнадзора получило рекомендации «о порядке использования мобильников в школах». Сюрприз к 1 сентября подготовили сразу несколько ведомств: Минпросвещение, Рособрнадзор и Роспотребнадзор.

- Эти рекомендации носят общий характер. Ждем сейчас, какие же в связи с этим у нас будут полномочия. Думаю, что буквально на днях будут разъяснения, - рассказала Марина Колтунова, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области.

«От мобильников снижаются умственные способности»

Суть рекомендаций - ограничить использование телефонов в школе. Чтобы дети перед уроками их сдавали в специальные ячейки, а после - забирали. Пока не прописано, кто будет отвечать за сбор мобильников и платить за установку «хранилищ». Учителям и так хватает дел, а в бюджете нет денег даже на школьные завтраки, откуда их брать на ячейки?

- Непонятна сама процедура - ячейки, куда нужно будет собирать их перед уроками. У меня в школе полторы тысячи детей. Как сначала собрать, а потом раздать не перепутав? Я ,честно, не представляю, как это сделать, - говорит Дмитрий Кушпита, директор школы №40.

Самое интересное - авторы рекомендаций ссылаются на «опросы общественного мнения» - мол, по мнению 61 % учащихся, 89% родителей и 90% педагогов необходимо ограничить использование телефонов. Больше половины школьников согласились, что телефоны отвлекают от учебного процесса! А некий неназванный «международный анализ» показал, что от использования мобильников школьники становятся раздражительными, плохо спят, у них ухудшается память и снижаются умственные способности.

Телефон для безопасности или для контроля?

Где ВЦИОМ, проводивший опрос, взял школьников, которые против мобильников на уроке, осталось неясным. Мы решили выяснить, что об этом думают реальные владимирские родители и педагоги. Большинство ожидаемо высказались против полного запрета, а вот насчет ограничений мнения разошлись.

- Мобильник - часть прогресса. Я считаю,что на занятиях телефон не нужен, на перемене - пожалуйста, - сказал Дмитрий Кушпита, директор школы №40.

- На переменах как раз не надо им давать телефоны. Вместо того, чтобы общаться и передохнуть от уроков, они в этих гаджетах сидят. А вот на уроках телефоны очень даже нужны. Учителя очень часто их используют в образовательном процессе. Например, как написать это слово, спрашивает учитель, и дети дружно забираются в телефон и смотрят, - рассказал Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области.

- Телефон у ребенка должен работать. Это безопасность наших детей. Если травма или обидел кто-то, ребенок должен иметь возможность позвонить родителям. Но на уроках телефон должен быть выключен, чтобы не отвлекались, - считает Татьяна Колосова, мама третьеклассника.

Взрослым спокойнее, когда дети на связи. Расписание известно, и во время уроков родители не звонят, а на переменах можно узнать о школьных новостях, об оценках, о самочувствии.

- У нас часто бывает, что забыл сын что-то дома. Звонит мне, и я бегу, несу. А у кого дети в продленке? Как быть? Ну как можно отобрать у ребенка телефон на весь день? Продленка же до шести вечера, - говорит Анна Капранова, мама второклассника.

- Простой кнопочный телефон должен быть, - считает Татьяна Григорьева, директор 31 школы. - И на случай каких-то экстренных ситуаций, ведь есть травмоопасные уроки, физкультура, например. Или урок отменился. Но на уроках телефон должен быть выключен.

Родителей, которые считают, что телефоны нужно сдавать, меньше, но у них свои аргументы.

- У нас в классе есть мальчик один. Так бабушка ему звонит даже во время уроков. Отвлекается весь класс. Это первое. Второе. Детей нельзя контролировать постоянно. Им нужно доверять. Неужели нельзя до обеда потерпеть? Закончит ребенок, отдадут ему телефон, позвоните, - считает мама пятиклассника Светлана Васильева.

- Хорошо будет, если классный руководитель будет забирать телефон в ячейки, так и телефон целее будет, а если ребенок носит его с собой на переменах - легче потерять. На уроках они не нужны, а на переменах пусть дети играют в подвижные игры, - говорит Ольга Свиридова, мама пятиклассника.

Как будут рекомендации выглядеть в реальности - узнаем через 2 недели. Но одно очевидно: заставить сдавать телефон ребенка все равно никто не сможет, это противоречит законодательству.

КСТАТИ

Одна здравая мысль в рекомендациях все же есть. Перемены школьникам рекомендовано использовать для общения, «активного отдыха и восполнения их физиологической потребности в двигательной активности». Фактически детям официально разрешили носиться по коридорам, что до нынешнего момента было запрещено. Так что если чадо принесет в дневнике замечание: «Бегал на перемене», смело пишите в ответ: «Согласно рекомендациям Роспотребнадзора».