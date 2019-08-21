Суздальское "Зарядье" обойдется в 44 миллиона рублей

Администрация Суздаля готова потратить 44 миллиона рублей на благоустройство территории вокруг Торговых рядов в самом центре города. Работы затянутся на три года, перед ними планируется провести археологические раскопки. Финансирование проекта по сути федеральное, город потратит на строительство деньги, полученные от правительства РФ.

Идея с благоустройством центра города возникла еще в прошлом году. Изначально это была частная инициатива. Все-таки скоро 1000-летие города, местные предприниматели уже ждут наплыва туристов. Для этого они заказали известному московскому архитектурному бюро "Рожественка" проект, который потом отправили на конкурс в Минстрой РФ. В Москве, недавно осчастливленной парком "Зарядье", идея архитекторов пришлась по вкусу. На строительство дали 50 миллионов рублей. Проект получил несколько пугающее название "Суздаль-Зарядье-Активация".

Еще в прошлом году проект показали жителям города. Суздальцы новые веяния городского планирования не поняли и идею зарубили. Кому-то не понравились типовые фонари, кто-то посчитал неуместными в древнем русском городе деревянные экодорожки, а кто-то вообще подумал, что 50 миллионов рублей на все "хотелки" властей не хватит.

После обструкции проект несколько подкорректировали, решив остановиться на благоустройстве территории у Торговых рядов - ее давно пора привести в божеский вид. От террасной доски решили избавиться, заменив ее на классическую плитку. Там, где дорожки выложены булыжником - замостят камнем, оставив часть оригинальных дорожек 200-летней давности. Урбанисты и историки должны быть в восторге.

Палатки торговцев медовухой и сувенирными безделушками решено перекрасить. Какого цвета они станут теперь, никто не знает, но точно не канареечного. Склоны холмов - остатки оборонительных валов - укрепят геосеткой. Если инспекция по охране памятников культурного наследия разрешит, то на них построят и лесенки. Так что представлять себя монгольским воином можно будет с комфортом. Берег Каменки тоже укрепят, причем не тупой заливкой бетона, а классической высадкой деревьев.

Разумеется, на всей территории организуют освещение, расставят лавочки и урны, а у Кресто-Никольской церкви даже отремонтируют дорогу.

Внутренний двор "Торговых рядов" решили не трогать. Там сейчас что-то вроде стихийной парковки. О реконструкции самого здания пока речи не идет. Может это и к лучшему, сохранятся старые советские вывески, туристу будет на что посмотреть. Все не новодел.