2019-08-20T17:37:08+03:00
Общество

Фонд развития промышленности одобрил заём предприятию из Владимирской области

Алексей БУЛАТОВ
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Производство стройматериаловПроизводство стройматериаловФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заём в размере 100 млн рублей получило предприятие «ДХС» (бренд Döcke PIE) во Владимирской области. Кредитные средства выделены в рамках совместного финансирования регионального и федерального Фондов развития промышленности, Из федерального бюджета направлено 70 млн рублей, из областного – 30 млн рублей. Кроме этого само предприятие тоже вкладывает собственные средства в проект своего развития. За 2 года работы регионального Фонда развития промышленности это первый трёхсторонний договор льготного займа.

Компания «ДХС» занимается изготовлением гибкой битумной черепицы. На данный момент предприятие планирует в 1,6 раза увеличить производство и начать выпуск двуслойной битумной черепицы, что позволит занять 30-35 процентов доли российского рынка, потеснив предприятия из Финляндии и США. Общая стоимость проекта – 406 млн рублей.

Напомним, во Владимирской области региональный Фонд развития промышленности был создан в 2017 году при поддержке департамента развития предпринимательства областной администрации. Организация даёт возможность промышленным компаниям получить льготные финансовые займы в размере от 20 до 100 млн рублей под ставки 1 процент, 3 процента и 5 процентов годовых на срок до пяти лет при условии наличия софинансирования проекта.

Всего за это время объём поддержки владимирских предприятий из федерального Фонда развития промышленности составил 2,5 млрд рублей. Участниками программ Фонда стали 11 предприятий. Среди них – Ковровский электромеханический завод, МБЦ «Генериум», НПО «Наука», компания «Русэлпром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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