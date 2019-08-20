2019-08-19T17:57:06+03:00
Общество

Муром - самый тихий из городов региона, а Владимир - самый шумный

Три города Владимирской области попали в рейтинг 200 городов России по уровню шума
Вероника ПАНИНА
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ВладимирВладимирФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Шум в городах - один из факторов, который принято называть «плохой городской экологией». Это, конечно, определение не научное, а бытовое, тем не менее научное обоснование вредности повышенного уровня шума тоже существует.

Основной источник шумового загрязнения, как и загрязнения воздуха вредными веществами - автомобили. Двигатели ревут, шины взвизгивают при торможении, и это бы еще ладно. Многие автовладельцы врубают на полную мощность колонки с музыкой в стиле «умс-умс-тыдыщ» и радуют этой какофонией всю улицу на полном ходу. Управы на них, к сожалению, нет - в отличие от использования звукового сигнала орущая из окон авто музыка в городе не запрещена.

На втором месте - шум от строительных работ (сюда включаются и газонокосильщики). К счастью, этот шум хотя бы ограничен во времени - с 22 часов до 6.00 шуметь запрещено.

Многие добавят в список шумные детские игры во дворе и веселые компании подростков, хотя это раздражает не всех. Чтобы узнать, насколько жители больших городов удовлетворены тишиной в своем районе (или, наоборот, раздражаются от шума), аналитики портала недвижимости Domofond.ru провели опрос более 90 тысяч человек в 200 крупных городах России. Участникам было предложено оценить утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит» по шкале от 1 до 10. 1 означает «полностью не согласен», 10 - «полностью согласен». Соответственно, чем больший балл набрал в рейтинге город, тем тише там живется жителям. Средняя оценка составила 6,6 балла.

Из Владимирской области в рейтинг попали три города - областная столица, Муром и Ковров. Самым тихим среди этих городов оказался Муром - он набрал 7,1 балла и расположился на 24 месте в рейтинге, между Обнинском и Нальчиком.

На втором месте среди городов региона Ковров - у него 6,6 балла и 70 место в общероссийском рейтинге.

Владимир набрал 6,3 балла и занял в общем рейтинге 116 место. Для сравнения - Москва заняла 129 место из 200 и набрала 6,2 балла. Получается, что во Владимире почти так же шумно жить, как в столице нашей Родины. При том, что интенсивность движения у нас в разы меньше, причиной можно считать малое количество зелени (кроны деревьев очень эффективно поглощают шум) и неудачную планировку новых районов и точечной застройки: многие дома выходят окнами непосредственно на большие дороги, о какой тишине тут можно говорить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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