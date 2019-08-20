2019-08-19T17:48:58+03:00
Общество

В августе владимирцы отдали мошенникам полтора миллиона рублей

Три самых частых способа мошенничества во Владимирской области
Алексей СУХОВ
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Полтора миллиона рублей - немалая суммаПолтора миллиона рублей - немалая суммаФото: Евгения ГУСЕВА
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Не помогают ни статьи в СМИ, ни беседы полицейских с населением, ни увещевания родственников. Регулярно злоумышленники придумывают новые схемы и психологические приёмы, позволяющие обмануть доверчивых граждан и завладеть их деньгами.

Только за первую половину августа в областной полиции зарегистрировали более 20 случаев дистанционного мошенничества. Общая сумма ущерба около 1 500 000 рублей. И каждый раз жертвы не понимают, как могли попасть на удочку мошенника. Мы определили три самых популярных в данный момент способа обмана людей.

1. «Получил сообщение о блокировке банковской карты/списании денежных средств»

Существенная часть заявлений в полицию начинается с таких фраз, говорят в областном УМВД. Жертвы, не обращая внимание на то, что номер телефона не является официальным банковским, перезванивают и, следуя инструкции «сотрудника банка», называют все реквизиты карты, впоследствии обнаруживая, что со счета похищены денежные средства.

Так, 48-летнему жителю города Коврова поступил звонок от человека, который, представившись сотрудником банка, сообщил о незаконном списании денег. Выяснив пароль доступа к онлайн-банку под предлогом необходимости проведения операции по сохранению денежных средств, этот псевдоменеджер похитил почти 19000 рублей.

Аналогичным образом в июне текущего года лишилась 100 тысяч рублей 65-летняя жительница Мурома, которая сообщила реквизиты карты лжесотруднику банка.

2. Рассылка сообщений в соцсетях от имени знакомых с просьбой одолжить денег.

За это лето владимирцы около 10 раз обращались в полицию с заявлениями подобного рода. Среди пострадавших люди всех возрастов и из разных городов: 10 000 рублей отдал мошенникам 22-летний житель Владимира, 15 000 - житель Коврова, 9 000 рублей отправил по указанному злоумышленником счету житель микрорайона Юрьевец.

3. Возможность получения компенсации за ранее приобретенные некачественные товары.

В июне на телефон 84-летней жительницы Владимира позвонили неизвестные, сообщившие, что ей положена компенсация за приобретенные ранее лекарства, так как они, по словам мошенников, оказались подделкой. Доверившись злоумышленникам, пенсионерка, следуя инструкции, перевела более 50 000 рублей.

В аналогичную ситуацию попала и 46-летняя жительница Гусь-Хрустального. Мошенники убедили женщину в том, что ей положена многомиллионная компенсация за приобретенные ранее некачественные БАДы. Одним из условий получения «компенсации» был перевод денежных средств на указанный «доброжелателями» счет. В течение месяца потерпевшая осуществляла переводы. Сумма, которой в результате лишилась гусевчанка, превысила 1 000 000 рублей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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