Министерство культуры подало в суд на детскую площадку на Соборной

Несколько дней назад во Фрунзенском районном суде началось рассмотрение иска Министерства культуры к МКУ «Благоустройство». Минкульт внезапно возмутился тем, что множество декоративных объектов в центре города нарушают охранные зоны памятников ЮНЕСКО — Успенского и Дмитриевского собора.

В основном речь об остатках Рождественской ярмарки, которая работает на площади уже пять лет. Однако сотрудники Минкульта обнаружили нарушения только в конце 2018 года - когда инициатор ярмарки, экс-губернатор Светлана Орлова, из Владимира уже уехала. Проверка проходила в последние дни декабря, поэтому представителям Минкульта и бросилось в глаза, как много всего понаставлено в охранных зонах двух соборов без разрешения.

В иске указано, что приказы министерства нарушают: киоски, павильоны, шрифтовая композиция «Ярмарка», шрифтовая композиция из световых букв «Я (изображение сердца) ВЛАДИМИР», опоры воздушных линий электрокабелей, а также павильон из оцилиндрованного бревна под двускатной крышей с надписью на восточном фасаде «Дом Деда Мороза».

Все это, впрочем, убрали и без иска федеральных чиновников - Рождество-то кончилось. Но «под раздачу» попала и детская площадка в парке Липки и очень популярная у детей, их родителей, а также китайских туристов, приезжающих посмотреть на те же самые памятники ЮНЕСКО. Что же, ее тоже надо убрать?

- Если позиция министерства культуры будет признана оправданной, а их требования законными, то да, все указанные в иске объекты нужно будет убрать, - рассказали в пресс-службе владимирского областного суда.

В мэрии пока осторожно высказываются по данному иску - чтобы не обвинили в давлении на суд.

- Мы сейчас дожидаемся решения суда, - сказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Однако сразу хочется сказать, что мы всегда работаем в сфере законодательства. А в приказах Министерства культуры были разночтения. Что касается детской площадки, то она была смонтирована до установки пределов охранных зон Успенского и Дмитриевского соборов.

Действительно, границы земельных участков, на которых что-то можно ставить лишь с разрешения Москвы, были определены Минкультом лишь в 2017 году. А детская площадка в парке Липки появилась около 10 лет назад. На это, кстати, во время первого заседания указывали представители МКУ «Благоустройства». А вот позиция Минкульта во время суда осталась неизвестной, представитель ведомства, готовивший бумаги по иску, не приехал на заседание суда, поэтому его перенесли на 5 сентября.

Фонтан в "Липках"Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

КСТАТИ

Детской площадке уже почти век

Развлечения для детей в парке «Липки» появились давным-давно, как, кстати, и фонтан. Первая детская площадка на этой территории появилась еще в 1929 году. Тогда ее поставили на месте бывшей Борисоглебской церкви и местного кладбища. Вполне нормальная практика для советской власти того периода.

Долгое время парка «Липки» в современном виде вообще не существовало. Там был фонтан и детская библиотека на воздухе, однако местные жаловались, что отдыху мешают десятки коз, которых выгуливали в центре до 50-х годов XX века местные жители.

При этом в 70-е годы прошлого века на территории нынешнего парка «Липки» и вовсе стояли аттракционы во главе с небольшим колесом обозрения. И тогда это никого не возмущало, а было само собой разумеющимся.