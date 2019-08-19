Почем в Суздале отпраздновали Яблочный спас

Несмотря на будний день, хмурую погоду и платный вход, на территории монастыря было очень оживленно.Праздник прошел на площадке Настоятельского сада – почти гектар веселья и музыки. Яблоки были тематическим антуражем, ими не торговали. Но это не значит, что не торговали чем-то другим.

Разумеется, было много медов, и не только местных. Отличный ассортимент в баночках и банках представил Переславль-Залесский. Каштановый мед – от 450 до 700 рублей, акациевый (гипоаллергенный) – от 350 до 550 рублей, гречишный мед можно было приобрести за 400 рублей.

Неподалеку расположилась чайная лавка, где наш любимый напиток наливали из самоваров. Чашка обычного чая стоила 30 рублей, а травяного (например, с перечной мятой или чабрецом) – 50 рублей. Зелень была прямо с аптекарского огорода, который давным-давно обустроен тут же – на территории монастыря.

Между медами и чаями был, например, прилавок с украшениями. Виолетта торговала серьгами, браслетами, ожерельями и перстнями, сделанными из поделочных камней – агата, пирита, яшмы, горного хрусталя и «соколиного глаза». Серьги шли по 750 рублей, колье – за 1500, а браслетик можно было приобрести за 650 целковых. Поодаль тоже были прилавки с поделками самобытных мастеров, которые они сработали из дерева либо бересты.

Бесплатно можно было поиграть в яблочные шашки. Огромная доска в клетку, но вместо шашек – желтые и красные яблоки. Правила игры те же, как и в классическом варианте, но суздальские спасские яблочные шашки источали такой аромат, что их «съесть» в самом прямом смысле!

Теперь перейдем от материальной части праздника к духовной. Возле одной из крепостных башен (а монастырь изначально был именно крепостью) на сцене выступали те, ради которых многие сюда и пришли.

Хэдлайнером концерта была мужская православная капелла «Благовест». Передать словами это многоуровневое мощноголосие попросту невозможно. Следом за ними со своими песнями-притчами выступила Светлана Копылова, затем были рожечники из Нерехты и другие музыканты.

На редкость много было детей - и все с мольбертами. Это традиционный, уже 18-й по счету Межнациональный пленэр юных художников на Владимиро-суздальской земле. Ребята и девчата приехали и прилетели со всей России – от Калининграда до Певека (Чукотка), и из 30-ти стран – Австралии, Израиля, Ливана, Франции…

Яблочный спас в Суздале многолик и многонационален. 19 августа вместе с местными жителями и россиянами Преображение Господне отпраздновали туристы из Италии, Китая и многих других стран. Сказать, что они были в восторге – сильно преуменьшить.