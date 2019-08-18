2019-08-16T17:58:29+03:00
Общество

Рябчиков жуй: во Владимирской области началась охота на пернатую дичь

Сезон добычи птицы стартовал 17 августа. Кого можно взять «на мушку»?
Ирина Мальцева
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Охотник с ружьемОхотник с ружьемФото: Иван ПРОХОРОВ
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Летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь – самый длинный и массовый в году. В этом году его начало не пришлось переносить из-за лесных пожаров, он традиционно начался в третью субботу августа и продлится аж до 15 ноября.

Хотя в регионе насчитывают 216 видов птиц, охотиться можно далеко не на всех. Под запретом более пятидесяти видов, занесенных в Красную книгу Владимирской области. Например, два года назад запретили охоту на обыкновенную горлицу. Кстати, отстрелов редких птиц за последние годы не зафиксировали – скорее всего, редкая птица из Красной книги долетит до охотников.

По закону, промысловая охота разрешена на три десятка видов пернатых, среди которых - белолобый гусь, рябчик, перепел, вальдшнеп, глухарь и тетерев. Охотиться на последних в это время разрешено только владельцам подружейных собак - легавых, ретриверов и спаниелей, имеющих полевой диплом по боровой дичи. Но чаще всего охотники добывают уток – их в области в прошлом году насчитали 57 тысяч, а в 2017 году было еще на 1000 больше. Проще всего уток встретить в Вязниковском, Гусь-Хрустальном и Камешковском районах – их там примерно по 7000 штук, а меньше всего в Кольчугинском – 880.

Тетеревов можно найти во всех районах, но больше их в Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном районах – орнитологи насчитали почти по 1000 птиц, а всего по области их чуть больше семи тысяч. Еще меньше во Владимирских лесах глухарей - в прошлом году во всем регионе их насчитали 3760.

Кстати, количество добычи, которую могут принести охотники, ограничено. Например, за один день охотник может подстрелить не больше четырех водоплавающих птиц, пять болотно-луговых и полевых пернатых, три вальдшнепа, два рябчика и по пять голубей - вяхирь или сизого. В закрепленных охотничьих угодьях, где водоплавающую дичь специально выпускают, можно добыть сразу двадцать птичек. При желании, пострелять в этот охотничий сезон можно и серых ворон – так регулируют численность «серой напасти».

КОНКРЕТНО

Заявления для получения разрешения на добычу птиц можно подавать в Госохотинспекцию Владимирской области, за право пострелять на общедоступных охотничьих угодья придется отдать 650 рублей. Отправляясь на охоту, нужно иметь не только это разрешение, но и охотничий билет, а для собаки – справку, подтверждающую, что она привита от бешенства. Нарушать сроки охоты или идти без документов чревато – за это можно лишиться права охотиться на ближайшие год-два, с начала года уже составлено около 120 протоколов. А за более серьезные нарушения, например, отстрел лося без разрешения, грозит уголовная ответственность и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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