2019-08-16T17:54:39+03:00
Общество

Яблочный спас: в понедельник в Суздале отметят Преображение Господне

Вход на территорию монастыря, где развернутся праздничные мероприятия, будет платным
Александр МЕЩЕРЯКОВ
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Яблочный спасЯблочный спасФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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19 августа в Спасо-Преображенском соборе Спасо-Евфимиева монастыря пройдет праздничная служба с освящением августовских яблок. В этот день православные отмечают праздник Яблочного спаса - Преображение Господне.

Из храма на территорию Настоятельского сада прошествует Крестный ход. В саду будет главная площадка фестиваля духовной и народной музыки, со сценой и зрительскими местами. Перед суздальцами и гостями города выступит Светлана Копылова, которая является и автором, и исполнителем песен-притч, она собирает полные залы в десятках городов России.

На «яблочном фестивале» выступит знаменитая московская инструментальная группа Ивана Смирнова, которая умудряется объединять (порой импровизационно) славянский, азиатский и даже кельтский фольклор.

Приедут рожечники из Нерехты, прибудет и столичный фольклорный ансамбль «Улица». Конечно же, традиционно будет петь мужская капелла «Благовест».

Территория монастыря большущая. Сцена сценой, но мастер-классы никто не отменял! И дети, и взрослые научатся мастерить народные игрушки, расписывать посуду.

Яблочный Спас – это первый серьезный праздник урожая в Суздале, второй «рыбно-мясо-колбасно-пироговый» будет 4-го октября (Ефросиньевская ярмарка).

Спас хоть и яблочный, но суздальцы и гости смогут отведать/купить не только яблоки, но и суздальскую медовуху, овощи и ягоды с местных огородов. В продаже также будут изделия из кожи, дерева, батика из разных областей России. Все хэнд-мейд, ничего конвейерного.

Начало в понедельник, 19 августа, в 11.00.

КОНКРЕТНО

Сколько стоит вход на территорию монастыря во время праздничных мероприятий

а) полный билет – 400 рублей;

б) инвалиды I и II групп – 250 рублей;

в) пенсионеры – 250 рублей;

а) члены многодетных семей – 250 рублей;

д) учащиеся и студенты с 16-ти лет – 250 рублей;

е) дети до 16-ти лет – бесплатно;

ж) жители Суздаля (по паспорту с пропиской) – бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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