Градостроительному совету области тоже не понравился новый генплан Владимира

Градостроительный совет при губернаторе Владимирской области не собирался уже четыре года, не было подходящего повода. В последний раз он заседал еще при вице-губернаторе по строительству Дмитрии Хвостове.

На этот раз заседание провел губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Не сказать, что общественный орган принял какие-либо значимые решения, но обсудил многое.

Уже в начале заседания стало ясно, что большинство членов совета профессионально никак не связаны с вопросами градостроительства и архитектуры. Потому и желающих выступить оказалось немного. Поговорить о насущных проблемах решились два человека: бывший архитектор Владимира Николай Волков и гендиректор ВСМЗ Светлана Мельникова. Один вопрос из повестки дня вообще не рассматривали, в градостроительном совете не нашлось человека, готового говорить о высотной застройке в историческом центре.

В первая части заседания главный архитектор региона Наталья Болеева зачитала доклад о том, что такое генплан города. Затем врио вице-губернатора Александр Байер предложил создать еще один совет - архитектурный, чтобы эстетика не шла в разрез с холодным расчетами. Противников идеи не нашлось.

Гвоздем программы должно было стать обсуждение наболевших проблем нового генплана города Владимира, но ничего нового от Натальи Болеевой мы не услышали. Главный архитектор области, как и сотни владимирцев, обеспокоена точечной застройкой и сокращением зеленых зон. Пару слов по этому поводу традиционно сказал Николай Волков. Светлана Мельникова заявила, что видеть многоэтажный дом в створе Золотых ворот ей непросто, а туристам во Владимире совсем некомфортно. При этом гендиректор музея заявила, что турпоток во Владимире падает, чего не скажешь о Суздале. На этом обсуждение генплана завершилось.

На следующем заседании градостроительного совета будет рассмотрена уже новая схема территориального планирования Владимирской области - документ невероятной ценности и важности, круче только устав региона. Если региональный градостроительный совет и дальше будет простым соглашательным органом в стиле "посидели-разошлись", жителям области снова придется отстаивать свое жизненное пространство в одиночку. Как это было при составлении нового генплана Владимира.