Ради сохранения больницы жители Оргтруда едут за живыми душами в соседние села

Даже заявление в полицию от главврача больницы Оргтруда не помешает жителям бороться против присоединения оргтрудовской больницы к 5 поликлинике Владимира. Кроме того, они хотят, чтобы отделение скорой помощи вернули в состав их больницы. Сейчас оно относится к БСП.

- Мы скорую сейчас ждем почти полтора часа, раньше она приезжала за 15 минут, когда была в составе нашей больницы, - рассказывает Оксана Свиридова, жительница микрорайона Оргтруд. - Мы хотим, чтобы был возобновлен наш круглосуточный стационар, который был закрыт в сентябре прошлого года. В стационар 5-й больницы города Владимира попасть нереально. Талоны мы ждем по 2 месяца.

Оргтрудовцы неоднократно встречались в директором облздрава Алексеем Мозалевым, вице-губернатором Мариной Чекуновой. А 12 августа вышли на митинг у больницы. Митинг, на который собралось около 350 человек, был согласован городской администрацией, но внезапно новый главный врач лечебного учреждения Петр Бушуев написал заявление в полицию на некоторых его участников.

- Было странно, когда я узнала, что меня вызывают в полицию, потому что главврач имеет к нам претензии. Петр Николаевич встретил нас словами «Как я рад вас видеть», - рассказывает Оксана Свиридова. - Претензии главврача выражались в том, что мы, оказывается, препятствовали работе медучреждения, проезду транспорта и проходу пешеходов. Это удивило меня. Мы специально запланировали митинг на 18.00, потому что больница работает до шести вечера. Мы собирались у крылечка, которое является не основным входом. На момент проведения митинга дверь была закрыта. Дорожка, на которой мы расположились, она тупиковая. Никто по ней не ездит и не ходит. Полиция была на митинге, и замечаний нам сделано не было.

Инициаторы митинга в Оргтруде считают, что главврачу вряд ли самому пришла мысль написать заявление. Скорее он это сделал под давлением чиновников из департамента, чтобы урезонить чересчур активных жителей. Мы пытались связаться с Петром Бушуевым, чтобы разобраться, в чем суть его претензий к митингующим, но нам это сделать не удалось. А в департаменте здравоохранения давать комментарии по этой ситуации отказались, но руководитель департамента здравоохранения уже несколько раз заявлял, что больница в Оргтруде закрыта не будет.

Наоборот, ее присоединение к 5 поликлинике позволит привлечь дополнительные средства на приобретение нового современного оборудования и укомплектовать штат новыми кадрами, что собственно уже происходит. В 7 больницу уже приняли на работу фельдшера и терапевта. В течение 2 недель придут еще три специалиста. В ближайшее время для больницы приобретут новую стоматологическую установку, оборудование для физиотерапевтического и офтальмологического кабинетов.

- Кого они взяли на работу? Терапевта? Да мы сами ее за руку привели. А фельдшер - это тот самый, которого сократили в начале лета, а сейчас его снова взяли на работу. А из оборудования они закупили только ЭКГ- аппарат. Так его еще в марте запланировали купить, - говорит Оксана Свиридова. - Мы не хотим, чтобы с нашей больницей повторилась ситуация как с боголюбовской. Там тоже когда-то была сильная больница со стационаром и штатом узких специалистов. Потом ее присоединили к 5-й поликлинике, потом к Суздальской ЦРБ. А сейчас там только ФАП. С нами так же хотят? Если нет, то почему департамент не дает нам письменный ответ, какую в итоге медицинскую помощь мы будем получать в нашей больнице? Письменный ответ получил прокурор, но он ничего не понял.

Оргтрудовцы не намерены сидеть сложа руки. Они хотят привлечь дополнительное население для обслуживания в 7 больнице. Ведь одним из аргументов департамента в пользу присоединения их больницы к 5-й поликлинике - недостаточное количество жителей в микрорайоне. Людей найдем, уверено заявляют представители инициативной группы. Жители двух сел: Давыдово и Лемешки - не против написать заявления о прикреплении к 7 больнице. До оргтрудовской им ближе добираться, чем до Камешковской и Суздальской ЦРБ. Таким образом, около двух тысяч человек пополнят список желающих получать медицинскую помощь в больнице Оргтруда.