2019-08-18T19:52:53+03:00
Общество

Во Владимир осень пришла на месяц раньше

Биологи считают, что желтые листья в августе – это следствие самого холодного лета за последние полвека
Ирина Мальцева
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Листья уже краснеютЛистья уже краснеютФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Хотя на календаре еще только середина августа, многие деревья уже пожелтели и начинают сбрасывать листья, причем не только стоящие вдоль дорог, но и растущие в лесопарке «Дружба». Гуляющие по парку пенсионеры и мамы с колясками поражаются: вокруг почти осенний пейзаж - горят багрецом и золотом деревья, листья шуршат под ногами, как будто уже конец сентября!

Впрочем, специалисты говорят, что ничего удивительного в этом нет, а причина всему – лето, оказавшееся самым холодным за последние несколько десятилетий.

... и желтеют Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

... и желтеютФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- Деревья реагируют на два фактора: продолжительность светового дня и тепловой режим. Прошлый год был аномально теплым и листья начали опадать только в начале октября. А сейчас резкое похолодание привело к тому, что растения, особенно летние, стали опадать. Для них осень наступила раньше. Так деревья адаптируются к аномальным условиям, - объясняет биолог, старший преподаватель кафедры почвоведенья, агрохимии и лесного дела института биологии и экологии ВлГУ Руслан Жуков.

Желтеть и опадать начали практически все лиственные деревья: береза, рябина, ясень, тополь… Если тепло и солнце вновь вернутся, листопад немного приостановится, но полностью лето не вернется: листья, которые начали увядать, продолжат опадать, просто процесс немного замедлится. Кстати, опадать листья начали не только во Владимирской области, но и в соседних регионах, в том числе в Подмосковье, где летом температура падала до нуля.

А вот с плохой экологией, как беспокоятся некоторые горожане, такое поведение деревьев никак не связано.

- Если раннее опадание листьев носит массовый характер, как сейчас, то волноваться не стоит. Но если листья опадают и желтеют в отдельно взятом лесу, стоит бить тревогу: виною могут быть вредители или обработка химикатами, - уточняет Руслан Жуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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