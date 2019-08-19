Владимирская область стала кузницей чемпионов по странным видам спорта

В 1980-ые годы Владимирская область гремела на весь спортивнымй мир. Николай Андрианов на московской Олимпиаде участвовал в статусе не просто лучшего гимнаста века, но и одной из главных суперзвезд олимпийского движения. Именно он давал Олимпийскую клятву от имени советской сборной. Через восемь лет в Сеуле его успех повторил другой владимирский гений гимнастики Владимир Артемов. В том же году лыжник Алексей Прокуроров выиграл престижнейшую гонку на 50 километров, а тяжелоатлет Павел Кузнецов стал сильнейшим человеком на свете.

Казалось, владимирскому спорту уготована великолепная судьба, но следующей медали пришлось ждать 28 лет. Серебро Николая Куксенкова в 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро вернуло владимирскую гимнастику в элиту мирового спорта.

А теперь даже поездка на Олимпиаду спортсмена из Владимирской области - событие малореальное. Ныне наши чемпионы сосредоточились на других видах спорта. Там и конкуренция ниже, и шансов что-то выиграть куда больше.

Жим лежа и национальная якутская борьба

Новые владимирские чемпионы - это студентка Настя Хомячкова, укладывающая соперниц пачками в самбо, но не рискующая попробовать свои силы в олимпийском виде - дзюдо. Или Денис Стольников из Собинки, выигравший чемпионат Европы по жиму лежа. Или целая россыпь чемпионов страны по радиопеленгации. Кстати, в этом виде спорта наши всегда были сильны. На десятом чемпионе по охоте на лис я сбился со счету.

Еще есть Роман Искендеров и Наталья Бонокина - бронзовые призеры в национальном якутском виде спорта мас-реслинге. Это когда два человека садятся на татами, упираются друг в друга ногами и начинают тянуть соперника за руки. У нас есть сильная команда полиатлонистов, показавшая третий результат на чемпионате России. Они бегали на лыжах, подтягивались на перекладине и стреляли из пневматической винтовки. Турнир прошел в городе Сасово Рязанской области.

Особенно бойкие во Владимирской области девчонки. Кроме легендарной Насти Хомячковой, на подходе есть еще несколько самбисток. Еще есть чемпионка страны по грэпплингу Дарья Николаева и чемпионка России по джиу-джитсу Евгения Никифорова. Все это тоже неолимпийские виды спорта. Кстати, очень похожие друг на друга.

Хотите рекордсменов? Будет вам. Максим Сисейкин и Ксения Грездова установили рекорд Гороховецкого района по отжиманию. Максим за три минуты сделал это 110 раз, Ксения - 27. О других рекордах департамент физической культуры и спорта не сообщал.

Почему владимирцы выбирают неолимпийские виды спорта?

На самом деле ответ очевиден - отсутствие сильной конкуренции и поэтому более высокие шансы на победу. О том, что важны именно медали, говорил и директор директор департамента спорта Александр Сипач, называя опорные виды спорта в регионе. В футболе или хоккее у нас нет достижений, а значит и привлечь деньги спонсоров не получится.

Например, лучший футболист области Михаил Земсков пока дорос только до первого российского дивизиона. Топ-клубы не выстраиваются за ним в очередь. В КХЛ нет ни одного владимирского хоккеиста. Лучший биатлонист региона Алексей Слепов подвис между первой и второй сборной страны. Наблюдая за судьбой спортсменов из популярных видов спорта, многие выбирают условный жим лежа или охоту на лис. Да, мировой славы здесь не снискать, но на свой кусок хлеба точно хватит.

Олимпийские надежды

Пусть у нас не очень с футболом, совсем нет хоккея и куда-то пропали лыжники, но кое-какие надежды на олимпийское будущее у Владимира все есть. Во-первых, это масса воспитанников гимнастической школы имени Николая Толкачева. На юниорских соревнованиях последних нескольких лет они выглядели очень сильно. Во-вторых, это воспитанники и воспитанницы олимпийского чемпиона Павла Кузнецова. На чемпионатах страны по тяжелой атлетике среди молодежи им нет равных. Может и до Олимпийского золота кто-нибудь из них дорастет.