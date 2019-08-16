Виновница нелепого ДТП, оставившая дыру в здании театра кукол, готова возместить ущерб

Информация о курьезном ДТП в городе Владимире появилась в местных соцсетях 14 августа около 22 часов. Очевидец этого странного происшествия рассказал, что его чуть не сбила девушка на «Субару». Она не справилась с управлением, снесла забор и врезалась в здание театра кукол, оставив в стене огромную дыру.

К счастью, никто не пострадал.

Мы связались с руководством театра, чтобы узнать подробности случившегося.

Последствия аварии в центре Владимира .

- О ДТП мы узнали сразу. Сообщил охранник. Мы через 15 минут уже были на месте, - рассказала заместитель директора Владимирского областного Театра кукол Марина Зорина. - Это первый случай такой. В здание никто к нам еще не врезался. Девушка сама в шоке от случившегося. Она сегодня к нам приходила, извинилась и предложила возместить ущерб. Она рассказала, что потеряла управление. Ей показалось,что коврик залез под педаль, она наклонилась туда и пыталась его вытащить, хотя в этот момент ей надо было совершить маневр и повернуть направо, а так как она не видела, что поворот, оказалась в нашем здании.

Так как здание кукольного театра является памятником культуры, оно было построено в 1905 году, оценивать ущерб приехали сотрудники государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.

- Мы вызвали инспекцию, акт готовим. У нас работает сейчас на объекте подрядная организация. Они нам помогут составить проектно-сметную документацию. Сумму ущерба пока назвать не могу. Но мы надеемся, что к открытию сезона, а оно состоится 19 сентября, все строительно-ремонтные работы будут завершены, - сказала заместитель директора владимирского областного Театра кукол Марина Зорина.

Пока же виновнице ДТП придется заплатить штраф от 5 до 10 тысяч за испорченный забор. Кстати, его уже восстановили. Помогла городская администрация.