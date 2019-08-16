Владимирцы могут проверить, насколько неправильны их знания о здоровье

«Медицинская лабораторная» в ИЦАЭ - это часть всероссийской научно-просветительской акции, во время которой все желающие могут совершенно бесплатно проверить, насколько их медицинские знания соответствуют реальности. Когда необходимо принимать антибиотики, а когда это вредно? Как разобраться с аллергией? Когда нужны синтетические витамины, а когда достаточно морковки? За полчаса участникам «Медицинской лабораторной» предстоит найти ответы на эти и другие вопросы о здоровье.

Заодно поговорим о еде. На первое — быстрорастворимая лапша, на второе — сосиски, затем —ультрапастеризованное молоко и растворимый кофе. Что из этого действительно вредно, а чьи негативные свойства — заблуждение?

После теста каждый из вопросов подробно разберёт «завлаб» — Ирина Смольянинова, преподаватель Владимирского базового медицинского колледжа, координатор направления «Оказание первой помощи» ВОД «Волонтёры-медики», сотрудник Скорой помощи Владимира. Владимирцам расскажут о вкладе нашего знаменитого соотечественника в борьбу с эпидемиями и о возможностях современной медицины.

После подведения итогов и награждения победителей - показ научно-популярного короткометражного фильма "Боль — откуда берётся и как её победить?". Принять участие в Лабе может каждый, ограничений по возрасту нет, нужно только критическое мышление и любопытство.

«Медицинская лабораторная» - вторая из тематических акций, запущенных просветительским проектом «Laba.media». Первая - «Открытая лабораторная» - прошла 9 февраля, во Владимире на двух площадках (ИЦАЭ и Центральной городской библиотеки) в ней приняло участие 138 человек.

«Медицинская лабораторная» пройдет 17 августа в ИЦАЭ Владимира по адресу: Октябрьский проспект, д.3 (вход со двора через шлагбаум, серая дверь с двумя ступеньками, домофон 10).

Начало в 13:00. Нужна регистрация на сайте ИЦАЭ. Справки по телефонам: 8(4922) 32-67-22, 32-53-83.