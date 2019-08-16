Куда пропал троллейбус-«двойка»

- Где эта несчастная двойка?! - возмущается мужчина на остановке «Проспект Ленина». - Стою, жду ее уже почти час! И ни одного троллейбуса!

Выясняется, что ему надо на Содышку, а с остановки около магазина «1001 мелочь» без пересадок можно уехать только на данном маршруте. Другие горожане начинают спорить: одни говорят, что маршрут отменили, другие — что нет, просто рогатые редко ходят.

Маршрут-фантом

Мы в редакции (которая находится как раз на этой остановке), честно говоря, тоже ни разу не видели «двойку». Неужели во Владимире отменили втихую еще один троллейбусный маршрут?

Поиск по сайту городской администрации показал, что маршрут №2 не отменяли. Просто ввиду того, что он нерентабелен (на нем ездит очень мало людей), на маршруте оставили лишь один троллейбус. Да и тот делает всего 12 рейсов в день: 6 — с проспекта Ленина, 6 — с Содышки.

- В период с 6 до 9 утра троллейбус делает восемь рейсов из 12, - рассказали во «Владимирпассажиртрансе». - После этого машина снимается с маршрута вплоть до 15.45, когда она вновь выезжает на улицы. После этого троллейбус делает еще четыре рейса. И в 17.52 завершает свою работу на проспекте Ленина.

Все бы хорошо, да вот только по факту режим на маршруте не соблюдается. Когда мы захотели проиллюстрировать материал фотографией «двойки», сделать нам это не удалось. Мы ждали машину с 15.45 до 16.15, но на остановке «1001 мелочь» она так и не появилась.

- Выполнение графиков движения контролирует отдел транспорта и связи, рассказали нам в администрации города Владимира. - Туда можно пожаловаться на нарушение графиков движения. В случае системных нарушений отдел выдает соответствующие предписания компании-перевозчику ликвидировать нарушения графика движения. Если этого не происходит, его вызывают на транспортную комиссию.

«Рогатым» не хватает электричества

А вот 11-й маршрут и вовсе временно отменили. И даже не из-за нерентабельности.

- На питающей подстанции контактной сети в районе улицы Безыменского устаревшее электрическое оборудование. Его мощностей не хватает на большое количество машин, - рассказали в мэрии. - А там еще находится конечная 12-го троллейбуса, который востребован жителями. В настоящий момент разрабатывается план мероприятий по модернизации оборудования на этой подстанции. Пока же 11-й троллейбусный маршрут временно закрыт, так как он

практически на 90 процентов «перекрывается» автобусными маршрутами, и

его отмена не влияет на транспортную доступность для граждан. Кстати, в отдел транспорта не поступало жалоб от граждан относительно временного отсутствия маршрута.

Зато нам жители сказали, что троллейбусов не хватает. Ведь, по сути, сейчас участок улицы Комиссарова троллейбусами вовсе не охвачен. А на 12-м маршруте работает лишь три троллейбуса.

Вот кто точно самый частый гость на улицах Владимира, так это маршрут №1. На нем работают 23 троллейбуса. Не удивительно, что их интервал движения — 4-7 минут (правда, после 19.00 он чуть удлиняется — 11-14 минут).

КОНКРЕТНО

Интервал движения на основных троллейбусных маршрутах

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