Владимиро-таксистская война: «С кошкой и младенцем не повезу!»

Во владимирских соцсетях все чаще появляются жалобы на таксистов. С утра вызвать машину невозможно, хотя в приложении видно, что машин полно. Ждать приходится не обещанные 5-7 минут, а 15-20. Бывает, что обещанная машина не приезжает вовсе, приходится ехать на автобусе, а спустя полчаса гневный оператор диспетчерской службы звонит с угрозами: мол, почему не дождались, платите неустойку.

Ко всему выше перечисленному еще можно добавить хамство водителей, лихачество на дорогах, курение в салоне и отказ везти по адресу, если клиент берет с собой ребенка или пса. Ради справедливости нужно сказать, что и таксистам часто достается от пассажиров. На прошлой неделе водитель такси отказался везти двух нетрезвых мужчин, за что был серьезно избит девушкой, которая его вызвала. Полиция сейчас ведет проверку на этому делу.

Мы решили выяснить, какие права имеют пассажиры, выбирая поездку на такси, и куда жаловаться.

За опоздание - штраф до 4000 рублей

Во владимирском Роспотребнадзоре нам рассказали, что если таксисты не приезжают к указанному времени, это нарушение прав клиента. Если вам сказали, что в течение 5-7 минут машина будет - она должна быть. При опоздании закон не обязывает клиентов отменять заказ - можно молча уехать, а на заявление диспетчеров, что за нетерпеливость придется заплатить неустойку, не отвечать. Лучше обратиться в управление Роспотребнадзора с жалобой. За некачественное предоставление услуги, а опоздание таковым является, таксистам придется заплатить от 2 до 4 тысяч рублей.

Что же касается отказов везти клиента по указанному адресу, то здесь не все так просто. Водитель такси, приехав, вправе отказаться от заказа.

- Чтобы водитель такси не отказался везти, нужно сразу указать все условия поездки - с детьми или с животными едете, - рассказывает пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. - Не предупредите, что с ребенком, таксист, который приедет без автокресла, может отказать в поездке. Также таксисты не обязаны возить пассажиров с животными.

Но если диспетчер, принимавший заказ, был предупрежден, что клиент едет с ребенком или животным, водитель не вправе отказать в перевозке. Если откажет - нарушение. Добро пожаловать с жалобой в управление Роспотребнадзора. Административная ответственность до 4 тысяч рублей ему гарантирована.

Не курить, шансон не слушать

Такси - это общественный транспорт, даже если машина - собственность водителя. В рабочее время в автомобиле действуют общие правила по перевозке горожан. Если вам не нравится шансон, который слушает водитель, вы вправе попросить выключить. Курение в такси запрещено. Случаи штрафов уже были.

А вот наказать хамов почти невозможно. Лучше просто выйти из автомобиля.

С лихачеством бороться проще. Во владимирском ГИБДД незамедлительно рассмотрят обращения граждан, если у клиента есть видео или фото, подтверждающие нарушение правил дорожного движения.

- Если таксист перестраивается хаотично, или например, движется с явным превышением, нужно сообщать нам, - рассказывает Валерьян Шируков, инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Владимиру. - Но это должна быть оперативная информация. Потому что на следующий день мы ничего не предъявим. Если идет речь о серьезных нарушениях - выезд на встречную полосу, можно обращаться в письменном виде к нам на сайт или по телефону дежурной части:54-16-65

Каждый день сотрудники ГИБДД проверяют по 30 такси, и треть водителей что-нибудь нарушает: или правила дорожного движения или ездят без документов.

- Таксистом сейчас стать просто. Есть водительские права, приложение скачал, туда вбил информацию о себе и ТС, денежку заплатил и все, ездишь работаешь, а контора денежки получает, - рассказывает Валерьян Шируков. - И схема работы у всех разная. Кто-то на сделке сидит, кто-то в качестве индивидуального предпринимателя зарегистрирован или на арендованной машине ездит.

Таксисты не скрывают, ездят когда хотят и где хотят. Этим и привлекает такая работа. Отличная возможность подработать.

- Я вот с утра никогда не поеду в Юго-Западный район. И я не один такой. Невыгодно. Там дорога одна, объезда нет. Со всех углов автомобилисты выползают на одну главную дорогу. Ну и чего? В пробке толкаться? Я деньги теряю, - рассказывает таксист со 15-летний стажем Иван Алексеевич.

Многие таксисты простаивают, потому что есть выгодные маршруты, а есть невыгодные. Это зависит от системы оплаты. В каждой компании она своя. Вот поэтому и приходится людям по утрам дожидаться машины по полчаса, а потом садиться в автобус. Во владимирском управлении ГИБДД говорят, что многие таксисты сейчас частенько попадаются в состоянии наркотического опьянения. Это так называемые сдельщики. Чтобы не уснуть за рулем, они принимают различные бодрящие вещества. Закон не обязывает диспетчерческие службы иметь в штате медиков, которые должны осматривать водителей перед выездом.