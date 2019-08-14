Владимирская область празднует 75-летие

14 августа 1944 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Владимирской области». Таким образом, ровно 75 лет назад 33 регион обрел современные границы.

Продолжить успехи предков

Основные мероприятия по празднованию юбилея состоятся 16 и 17 августа. Однако непосредственно 14 августа, у областной администрации (там, где работает фонтан) состоялась церемония закладки камня в честь будущего сквера 75-летия Владимирской области.

На мероприятии присутствовали первые лица региона — губернатор Владимир Сипягин, заместители губернатора и руководители департаментов, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, представители Законодательного собрания, общественники и горожане.

Наша земля стала основой будущей российской государственности — об этом сейчас уже не спорят ни историки, ни политики, ни общественники. Однако так сложилось, что в 1929 году Владимирская область на какое-то время стала частью Ивановской. И лишь в 1944 году справедливость восторжествовала, и наш регион получил «независимость», заодно приобретя часть территорий Московской и Горьковской областей.

- Это особый день в жизни нашей области, - отметил Владимир Сипягин. - С моей точки зрения, возвращение нашей земле областного статуса стало восстановлением исторической справедливости. Потому что великие события, связанные с нашим краем, останутся в веках. Наш вклад в российскую государственность столь велик и за эти 75 лет мы доказали, что получение областного статуса было не случайным. Многое построено — заводы, школы, детские сады. И наша задача — продолжать успехи наших предков.

А митрополит Тихон в своем выступлении обратил внимание на высокий моральный уровень людей Владимирской области.

- Наш регион стоит особняком. Здесь очень сильно чувствуется высокий уровень воспитания и образования молодого поколения, - сказал он. - Видно, что в регионе сильны традиции, духовно-нравственные ценности и идеи семьи.

Послание будущим поколениям

Закладка камня в основание будущего сквера, по сути, получилась очень символичной. Дело в том, что регион за последний год очень сильно продвинулся в реализации национальных проектов, выйдя на лидирующие позиции среди других регионов.

Одним из таких проектов является проект «Формирование комфортной городской среды». Отдельный пункт, отдельная задача в нем — это благоустройство общественных пространств. Создание новых скверов — вполне укладывается в парадигму данного нацпроекта.

Кстати, в закладочном камне была спрятана капсула с пожеланием от современной молодежи будущим потомкам. Текст послания перед зрителями зачитала ученица детского технопарка «Кванториум-33», восьмиклассница Софья Трофимова. Вместе с другими ребятами из центра она разработала прототип донного микробного топливного элемента для получения электрической энергии. Весной этого года она стала одним из победителей всероссийского конкурса «Школа исследователей и изобретателей Юниквант», и по его итогам получила право поехать во всероссийский центр «Океан» на Дальнем Востоке.

- Здравствуйте, уважаемые жители Владимирской области! - зачитала она текст послания. - Мы решили заложить капсулу времени в честь 75-летия Владимирской области. Нам бы очень хотелось узнать о судьбе городов нашего региона в будущем. Как поживают наши уютные парки и скверы? Владимирцы продолжают бережно хранить историю своей земли? Проекты юных кванторианцев приносят реальную пользу жителям региона? Заботьтесь о нашей земле, любите свою малую Родину.

Закладной камень установлен. Следующий шаг - сделать сквер. Сейчас его проект дорабатывается главным архитектором Владимирской области. Уже известно, что здесь будут высажены молодые деревья и установлены малые скульптурные формы. Однако это уже другая история…