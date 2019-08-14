2019-08-14T17:40:12+03:00
Общество

Владимирская областная «Галерея Славы» пополнилась новыми именами

14 августа в администрации региона торжественно вручения свидетельства о занесении на Владимирскую областную «Галерею Славы» передовикам и новаторам производства
Ирина Мальцева
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Марина Чекунова, Александр Рыбаков и Надежда Сухарникова торжественно вручили новаторам и передовикам производства свидетельства о занесении на "Галерию Славы" Владимирской областиМарина Чекунова, Александр Рыбаков и Надежда Сухарникова торжественно вручили новаторам и передовикам производства свидетельства о занесении на "Галерию Славы" Владимирской областиФото: Ирина Мальцева
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Традиционно одним из важных итогов года становится утверждение списка организаций, и работников, информация о которых появится на «Галерее Славы» Владимирской области на площади перед администрацией региона. Региональная «Галерея Славы» была открыта в 2002 году и с тех пор ежегодно пополняется новыми именами, среди которых успешные предприятия различных отраслей, активно внедряющие инновации и развивающие производство, и опытные профессионалы, достигшие высоких показателей в разных сферах.

По итогам прошлого года на главную доску почета нашего региона занесены четырнадцать организаций и двадцать шесть работников, добившихся отличных результатов в творчестве, производственной и общественной жизни и отобранных трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Многие из них не раз побеждали в региональных и всероссийских профессиональных конкурсах, получали премии в области культуры и искусства, были удостоены почетного звания «Мастер Земли Владимирской».

- Главное наше достояние – люди. Работа предприятий и специалистов, чьи имена занесены на региональную «Галерею Славы», лежит в основе успешного социально-экономического развития Владимирской области, - отметила и.о. первого заместителя губернатора Владимирской области Мария Чекунова. – Перед нами стоят серьезные задачи, которые нам предстоит реализовать в рамках федеральных и региональных проектов: повысить долю высокотехнологичных производств, модернизировать промышленность и увеличить производительность труда, развивать малое и среднее предпринимательство. Сейчас реализуются крупные инвестиционные проекты, за первое полугодие объем инвестиций составил порядка 300 миллиардов рублей и около половины из них направлено на развитие и наукоемкое производство. Одна из главных задач – ежедневно заботиться об улучшение жизни людей. Это и строительство жилья, и поддержка образование, на которое идет каждый третий бюджетный рубль, и обеспечение доступности медицинской помощи для всех жителей, в том числе сельских, для чего в этом году построят 21 фельдшерско-акушерский пункт, поддержка семей и талантливой молодежи. Выполнить эти важные цели помогают люди самых разных профессий и специальностей, успехами которых гордятся не только родные и коллеги, но и вся Владимирская область. Ваши победы и достижения – залог дальнейшего успешного развития всего региона.

Каждый человек, попавший на областную «Галерею Славы» – это добросовестный труженик, который любит свое дело и вкладывает в него душу, а ежегодное обновление региональной доски почета и появление на ней новых лиц и организаций доказывает, что Владимирская область богата неравнодушными и талантливыми жителями с «золотыми» руками. Опытные профессионалы, многие из которых посвятили своей работе несколько десятилетий, стали родоначальниками и продолжателями трудовых династий, а сегодня с удовольствием передают знания и навыки молодым коллегам, возрождая институт наставничества и показывая пример тем, кто только встает на трудовой путь.

- Вы, как передовики, помогаете понять молодежи трудовые традиции, передать накопленные опыт. Своим трудом вы создаете экономику Владимирской области, делаете огромный вклад в ее развитие, - подчеркнула председатель Владимирского областного объединения профсоюзов Надежда Сухарникова.

Кстати, далеко не каждый регион имеет свою «Галерею Славы» и многие области перенимают опыт Владимирской области, пытаясь создать такую же доску почета в родном крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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