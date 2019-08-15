2019-08-14T17:40:12+03:00
Общество

В заброшенных садах у ДТЮ устроят Ресторанный день

На нем гостям предложат безалкогольную «Кровавую Мэри»
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Репетиция Рестодня. Фото: Даша МягкаяРепетиция Рестодня. Фото: Даша Мягкая
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Фестиваль добрососедства и еды — Ресторанный день — проходит во Владимире четыре раза в год. 17 августа его решили провести в заброшенных садах у ДТЮ, чтобы не только угостить посетителей необычной едой, но и обсудить возможное развитие старого парка. Волонтеры надеются на поддержку жителей, чтобы включить сады в программу «Комфортная городская среда».

Из старых букв - новый объект Фото: Даша Мягкая

Из старых букв - новый объект Фото: Даша Мягкая

- Многие горожане думают, что старый парк – это голые пустыри, овраги и свалка. Но на самом деле, – это цветущий сад с невероятным количеством фруктовых деревьев. Но пространство нуждается в реконструкции. Эта территория в центре города смогла бы по значению стать для Владимира тем же, что и Централ-Парк для Нью-Йорка, - рассказывает организатор гастрономического фестиваля Виктор Штефанец. - Всем известно, что благоустроить парк хотят несколько лет, но эта задумка никак не сдвигается с места.

Жюльен в булочке Из группы Вконтакте Ресторанный день

Жюльен в булочке Из группы Вконтакте Ресторанный день

На данный момент парк готов к встрече гостей: волонтеры скосили траву, убрали мусор, выровняли тропинки и засыпали ямы. Также успели подготовить программу на целый день. Архитектор расскажет гостям об истории парка, о проектах, которые планировались там когда-то. В течение дня можно будет посетить интерактивные зоны: пострелять из лука, заняться йогой, пройти по канату, порисовать. И, конечно, поесть и попить. Попробовать безалкогольный напиток «Кровавая Мери», куриные крылышки на гриле, чизкейки, жюльены в булочке, корн-доги (аналог хот-догов). Заявки на участие подали больше 20 рестораторов. В их число вошла семья с семью детьми! Они предложат блюда из лесных грибов: суп, гречневую кашу, а два восьмилетних мальчика с мамами приготовят классику американских гаражных распродаж - лимонад и корн-доги.

Семья, которая приготовит блюда из грибов. Из группы Вконтакте Ресторанный день

Семья, которая приготовит блюда из грибов. Из группы Вконтакте Ресторанный день

КОНКРЕТНО

Ресторанный день пройдет 17 августа с 13.00 до 19.00 в старых садах. Приходите послушать лекции и предложить идеи по благоустройству садов.

Корн-доги от восьмилетних мальчиков Из группы Вконтакте Ресторанный день

Корн-доги от восьмилетних мальчиков Из группы Вконтакте Ресторанный день

ИСТОЧНИК KP.RU

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