Спасение Владимирского тракторного завода оценили в 70 миллиардов рублей

На прошлой неделе арбитражный суд Владимирской области спустя почти три года рассмотрения иска признал Владимирский моторно-тракторный завод банкротом. У предприятия накопился просто нереально большой долг - 70 миллиардов рублей. Это годовой бюджет Владимирской области. На этой неделе предприятие посетил врио вице-губернатора по промышленной политике Максим Бруснецов - так сказать, воочию увидеть, во что превратился некогда градообразующий завод города. По цехам высокого гостя водил управляющий активами холдинга "Тракторные заводы" Сергей Невров.

Хозяева повесили всех собак на Владимир?

Переговоров проведено немало, вот только рабочих не в цехах так и не появилось. Судя по материалам дела в арбитражном суде, тракторный завод должен чуть ли не всем подряд. И "Внешэкономбанку", и поставщикам из Липецка и Кургана, и арендодателю из Владимира и даже "Ростелекому". Многие предприятия-кредиторы, как и ВМТЗ, входят в холдинг "Тракторные заводы". Вспомним, что тракторный завод еще и долгое время не платил

Внутренний двор ВМТЗФото: Сергей МОРКОВКИН

налоги, и картина станет совсем печальной.

Существует мнение, что 70 миллиардов рублей долгов - это не только пассивы Владимирского тракторного завода, но и совокупные долги всего холдинга "Тракторные заводы". Поясним версию: проблемы у холдинга начались в 2010 году, когда "Тракторные заводы" получили большой кредит от целого альянса банков и не смогли его выплатить. В 2017 году права на долги "заводов" выкупил "Внешэкономбанк". Первоначально выставленный холдингу счет как раз оценивался в 70 миллиардов рублей. Да и не мог небольшой заводик за два года накопить долгов в годовой бюджет целого региона. Это какой же у него тогда оборот?

Спасали через мутные схемы

Судя по делу, рассмотренному во Владимирском арбитражном суде, как таковой ВМТЗ не существует уже два года. На момент "точки невозврата", когда на предприятии перестали платить копеечную зарплату, на заводе работало 300 человек. Потом из всех перевели в чебоксарский "Промтрактор", создав обособленное владимирское подразделение. Прожило оно недолго, холдинг "Тракторные заводы" ликвидировал его летом прошлого года. К осени хозяева обещали возродить завод, правда опять через челябинский "Промтрактор". Даже начали набирать новых сотрудников. И набрали... восемь человек.

В общем, план спасения через очередную прослойку провалился. Иначе бы на одной территории каким-то чудом пришлось юридически существовать сразу трем фирмам: владельцу промышленной площадки "Зоне регулируемого развития ВТЗ", которая сама в долгах как в шелках, заезжему чебоксарскому "Промтрактору" и банкротному "Владимирскому моторно-тракторному заводу". Та еще команда, надо сказать.

Стихийный митинг у ВМТЗ 20 июля 2018Фото: Сергей МОРКОВКИН

Теперь же на ВМТЗ введено конкурсное управление.,Рискнем предположить, что завод ждет что-то отдаленно напоминающее судьбу "Автоприбора". Конкурсный управляющий за полгода оценит активы завода, выставит цену, долгое время покупателей будет отпугивать высокая планка торгов. Как только она снизится до более-менее приемлемой, завод купит частный инвестор. Только вот новым хозяевам "Автоприбора" завод достался с рабочими станками и коллективом в 900 человек, а желающий купить тракторный будет вынужден начинать все с нуля.

Поверить же в то, что холдинг "Тракторные заводы" корпорация "Ростех", которой она принадлежит, или администрация области неожиданно вбухает бюджет целого российского региона на погашение всех долгов одного предприятия, где работало 300 человек, утопия почище книжек Айн Ренд.