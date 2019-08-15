Спиридоновы из Меленковского района стали лучшей сельской семьей России

Алексей и Ольга из меленковского села Ляхи уже 21 год вместе. Глава семейства работает в местном спорткомитете и при этом тренер по футболу, волейболу, лыжам, бегу. Обучает детей игре в лапту. Ольга работает на почте. Старшая дочь Анастасия пойдет в 9 класс, ей 15, среднему сыну Ивану 10, младшенькому Андрейке только 3 годика.

Андрей Спиридонов - 3 годаФото: Елена Масленникова

- Мы воспитываем детей в православных традициях, - рассказывает глава семейства Алексей Спиридонов. - Мы вместе ходим в храмы, мы вместе молимся, соблюдаем посты, конечно по мере сил, потому что дети есть дети. Прививаем общечеловеческие ценности - помощь другу другу, отзывчивость, внимательность к ближним.

Старшая Анастасия - родительская гордость. Круглая отличница, победительница множества конкурсов и олимпиад по химии и биологии. С 7 лет занимается вокалом. Сама пишет музыку. В будущем хочет стать учителем. А еще девушка в свои 15 - мастер звонарского дела. Настя звонит в колокола перед богослужениями в поместной церкви. С удовольствием ее приглашают и в другие храмы.

- Я сама с детства хожу в храм. Всегда нравился

Анастасия звонит в колоколаФото: Елена Масленникова

колокольный звон, - рассказывает Настя Спиридонова. - В Пасхальную неделю у нас могут все звонить в колокола. И попробовать могут все. Вот я захотела попробовать, мне понравилось. Родители нашли мужчину в селе Верхозелье. и он меня обучил. В нашей церкви только три колокола, и на них много не сыграешь, а в Верхозелье я звоню на 7 колоколах. Там уже многообразие мелодических рисунков.

Средний сын Иван Спиридонов - папин помощник. На все соревнования за ним как хвостик. Парень будущий спортсмен.

- Мне больше всего нравится пляжный волейбол. Это очень подвижная игра. Еще люблю в мяч погонять. Обожаю футбол. Особенно с семьей играть люблю. Это всегда интересно, - рассказывает средний сын Иван Спиридонов.

Иван помогает отцу в лозоплетении. Это ремесло в семье Спиридоновых освоили все члены семьи. Даже маленький Андрейка на подхвате.

Анастасия звонит в колоколаФото: Елена Масленникова

- Они смотрят, как родители работают. И всю эту технологию с лозой они уже знают с детства: от заготовки, чистки прута и до изготовления уже готовых изделий. Они уже полноценные помощники, - рассказывает мама многодетного семейства Ольга Спиридонова.

Детям не до интернета и компьютерных игр. Они помогают родителям по хозяйству. Спиридоновы держат кур и гусей. У них даже есть два индюшонка. Младшие чистят им клетки и кормят. За огородом тоже нужно следить. В свободное время семейство в полном составе ходит в лес. Взрослые учат детей ориентироваться в густой чаще. Ребята уже сейчас хорошо знают травы, лесных зверей и историю Меленковского края. Спиридоновы постоянно кому-то помогают и в чем-то участвуют. Недавно заняли 2 место в конкурсе «Мой папа самый лучший» и 3 место в конкурсе «Мама, папа, я - туристическая семья». Власти области активную жизненную позицию Спиридоновых оценили и предложили поучаствовать в региональном конкурсе «Семья года-2019». Занял 2 место. Дальше они вышли на всероссийский уровень. И вот победа в номинации «Лучшая сельская семья 2019 года» в России.

- Эта победа стала для нас неожиданностью, правда. Но получается, что мы шли к этому всю жизнь, - рассказывает Алексей Спиридонов. - Я имею в виду не то, что мы ставили цель победить во всероссийском конкурсе. Нет. Просто оказалось, что у нашей семьи очень много достижений, которые копились долгие годы. У нас набралась огромная папка из грамот, кубков и медалей. И достижения есть у каждого члена семьи.

Анастасия Спиридонова музицируетФото: Елена Масленникова

Спиридоновы считают, что они стали победителями не только благодаря многочисленным достижениям, но и благодаря богатым семейным традициям, которые бережно хранят, передавая от старшего поколения младшему.

- Мы по-особенному встречаем Новый год. У нас дети с утра не бегут под елку за подарками, - рассказывает мама Ольга Спиридонова. - Дети пишут письма. Мы с папой их вскрываем и смотрим, что детки хотят. Покупаем и прячем где-нибудь, в лесу, например, стараемся в радиусе 5 километров. Искать идем всей семьей - можем на лыжах. Мы с папой делаем карту (в этом году распечатали фотку со спутника), где лежат эти подарки. Отправляем детям письмо с этой картой, якобы от Деда Мороза. А затем прокладываем путь конфетками или снежинками, или следами.

Иван, Андрей и Анастасия Спиридоновы и кошка ЕваФото: Елена Масленникова

Подарки от Деда Мороза родители прячут в берлогах, которые делают сами, или на деревьях. Средний сын Ваня верит, что Дедушка с волшебным посохом очень высокого роста, и он прячет подарки высоко на деревьях, преимущественно в дуплах. Кроме того, оба брата - средний и младший - уверены, что птички, деревья, насекомые - дедушкины наблюдатели. Об озорстве они докладывают Морозу. И подарки в Новый год могут оказаться не те, что заказывали. Один раз уже так было. Средний Ваня вместо телефона получил спортивный мяч.

Музыкальные вечера СпиридоновыхФото: Елена Масленникова

Рождество Спиридоновы тоже отмечают по-своему. Всем семейством они сначала идут на службу, причащаются, а потом, уже дома, детей ждет сказочная ночь. Это выглядит так. Папа прокрадывается к елке, за ниточку с колокольчиком привязывает подарки. И когда колокольчик прозвенит, дети бегут к зеленой красавице. Младший Андрейка считает, что подарки приносит ангел.

Семья Спиридоновых занимается лозоплетениемФото: Елена Масленникова

Спиридоновы считают, что жить как в сказке реально. В ближайших планах семейства - закончить дома ремонт и помочь отремонтировать сельскую церковь. А в конце октября Спиридоновы поедут в столицу. За победу во всероссийском конкурсе лучшую сельскую семью из Меленковского района наградят в Кремлевском дворце.

Семья Спиридоновых играет в волейболФото: Елена Масленникова

Семья Спиридоновых за обедомФото: Елена Масленникова

Семья Спиридоновых собирается в храмФото: Елена Масленникова