Светлана Орлова отказалась приехать на 75-летие Владимирской области из-за занятости

75 лет Владимирской области исполняется сегодня, 14 августа. В этот день в 1944 году Президиум Верховного Совета СССР задал Владимирской области современные границы. Однако отмечать день рождения, как многие, область будет в выходные. Массовые гуляния во Владимире пройдут 16 и 17 августа.

На главной площади с окрестром

На празднование 75-летия Владимирской области пригласили много известных гостей. В частности, приглашения рассылали всем (обоим) ныне здравствующим бывшим губернаторам региона — Николаю Виноградову и Светлане Орловой. Николай Виноградов согласился приехать, а вот Светлана Орлова от приглашения отказалась. По официальным данным, причиной отказа стала занятость экс-главы региона.

Праздник будет проходить на двух основных площадках — Театральной площади и улице Георгиевской. Откроют его еще в пятницу, 16 августа, выступления духовых оркестров. Перед драмтеатром выступят Городской духовой оркестр под управлением Артема Маркина, духовые оркестры Ставровской ДМШ, детских школ искусств из поселка Бавлены и Юрьев-Польского, оркестр из Вязников.

Вечером 16 августа пешеходная зона улицы Георгиевской станет большой джазовой площадкой: здесь пройдет концерт с участием брасс-ансамбля Городского духового оркестра, ансамбля известной джазовой вокалистки Юлианы Рогачевой, Полины Орбах и квинтета знаменитых джазменов братьев Ивановых.

Перекрывать центр не будут

17 августа на Театральной площади с 11.30 будет работать ярмарка народных промыслов и ремёсел «Золотое кольцо России». С 12.00 до 18.00 на главной сцене перед драмтеатром развернётся масштабный концерт «Край родной – Владимирская Русь!» с участием ведущих творческих коллективов городов и районов Владимирской области, а с 15.00 пройдёт областной фестиваль народного творчества «Эх, гармошка!».

Финальной же точкой двухдневного празднования станет концерт «Знай наших!». Он также пройдет на Театральной площади и начнется в 18.30.

- Мы хотели пригласить тех артистов, которые имели и имеют отношение к нашей области, но сейчас известны и в России, - рассказала директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

Владимирцы смогут услышать исполнителей, ставших известными на телепроектах «Голос», «Песни на ТНТ» и «Фабрика звезд». В 21.00 на сцене выступит группа «Корни», а в 22.00 пройдет танцевальный марафон с DJ NO HOPES.

На улице Георгиевская весь день будут работать несколько праздничных площадок: музыкальная, спортивная, художественная, танцевальная и даже библиотечная. При этом перекрывать центр ради гуляний в эти выходные не будут. Транспорт будет работать как и в обычные дни. Разве что автобусы и троллейбусы могут ходить чаще, но этот вопрос пока не согласован. Как и вопрос с продажей алкоголя (в прошлые годы на многих городских праздниках в центре было запрещено торговать спиртным).

- Точно будет запрещен любой алкоголь на фестивале «Владимирский тяжеловоз», что будет проходить в Загородном парке вечером 17 августа, - сказал Всеволод Осокин. - Там даже пива купить нельзя будет. Что касается центра города, то тут пока не ясно. Скорее всего, какие-то ограничения по продаже спиртного все же будут.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Где фонтан шумел, теперь будет сквер

Официальная часть начнется все-таки 14 августа. В 14.00 за зданием областной администрации (там, где работает фонтан) состоится церемония закладки камня в честь будущего сквера 75-летия Владимирской области.

- Пока проект будущего сквера только разрабатывается, - рассказал руководитель областного комитета по социальной политике Всеволод Осокин. - Поэтому конкретики о том, что там будет, я сказать не могу. Ясно только что он будет совмещать и посаженные деревья, и малые архитектурные формы. Проект делается силами главного архитектора региона.

При этом не ясно, сохранится ли после реконструкции фонтан. Да и когда будет сама реконструкция — тоже не ясно. Во Владимире любят заложить капсулу в будущий сквер и оставить там. Ждут, когда прорастет? Например, в 2017 году на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира уже закладывали один сквер — Победы, вот только с тех пор там кроме закладочной звезды так больше ничего и не появилось.

- Мы надеемся сделать со временем там парк патриотов, но когда это произойдет, сказать затрудняюсь, - сказал Всеволод Осокин.