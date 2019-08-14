Во Владимирской области начинают ремонтировать еще 15 километров Пекинки

На заторможенной многочисленными ремонтами Пекинке в черте Владимирской области появился еще один участок, где водители будут стоять в пробках. На протяжении 15 километров в Петушинском районе, на участке от 118 до 133 километра (примерно от Петушков до Пекши) ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» начало работы по устройству «слоев износа» на трассе. Работы продлятся примерно два месяца, завершить их планируется в первой половине октября 2019 года.

Это не ремонт в полном смысле слова, покрытие не будет заменяться полностью. Дорожники срежут поврежденный и потрескавшийся асфальт и нанесут новый защитный слой из щебёночно-мастичного асфальтобетона, не трогая нижние слои. По уверениям специалистов, такая технология позволит увеличить срок службы дорожного покрытия и повысить его качественные характеристики: шероховатость, водонепроницаемость и износостойкость. Это было бы очень неплохо, потому что капитально ремонтировали этот участок дороги всего пять лет назад, а он уже просел и потрескался.

Работы на участке от Петушков до Пекши будут вестись последовательно на отдельных кусках дороги длиной по 2 километра. На время ремонта скорость движения на этих участках будет ограничена: до 50 км/ч вне населенных пунктах и до 40 км/ч - в населенных пунктах.

Учитывая, что с весны ремонтные работы ведутся сразу на нескольких участках трассы М7 между Владимиром и Петушками общей протяженностью 68 километров, проезд по Пекинке может превратиться в одно сплошное стояние в пробках. На данный момент работы ведутся на таких участках:

99-101 километр и 103 — 107 километр (в районе г. Покров),

140 — 144 километр (в районе Болдино),

156 километр (в районе Демидово).

161 — 163 километр (в районе Ворши),

10 — 21 километр подъезда к Иваново (в черте г. Владимира).

Еще 18 километров ремонтируют на подъезде к Владимиру со стороны Нижнего Новгорода. Также слои износа укладывают на 6 километрах Южного объезда.

Хорошая новость - все эти работы завершатся осенью.