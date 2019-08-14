Суд обязал владимирцев пустить капремонт на свой балкон

Конфликт разгорелся между «Фондом капремонта многоквартирных домов Владимирской области» и четырьмя владимирцами. Жильцы дома в Октябрьском районе, которому подошел срок капремонта, на общем собрании решили, что ремонтировать будут фасад. Включая замену балконов. Выбрали подрядчика, был составлен проект, и тут хозяева четырех квартир внезапно наотрез отказались менять родные балконы - просто не пустили рабочих к себе. Мол, у нас балконы обустроенные, застекленные, нечего тут все ломать.

Договориться мирно не получилось, и представители Фонда капремонта подали иск. Октябрьский районный суд обязал упрямых жителейи пустить рабочих в квартиры. Недовольные владимирцы обжаловали решение, но и вышестоящая инстанция не поддержала их. Теперь, как ни жалко уютных балконов, придется ремонтников пускать: неисполнение решения суда чревато статьей УК.

Кстати, это не первый случай, когда владимирцы выясняют отношения с Фондом капремонта в суде. Два года назад собственники нескольких квартир в доме по улице Горького отказывались пускать рабочих на балконы, поскольку застеклили их, а демонтировать остекление им предстояло за свой счет. В суде хозяева доказывали, что их балконы в капремонте не нуждаются, но в итоге проиграли. А вот жители 16 квартир дома по улице Асаткина в августе свои балконы отстояли: как выяснилось в ходе судебного разбирательства, очно-заочное собрание жильцов, где принимали решение о капремонте, провели с нарушениями, а согласно заключению экспертов полный демонтаж балконных плит мог существенно повредить жилой дом.

- Решение о проведении капремонта принимается на общем собранием собственников жилья, за это решение должны проголосовать не менее двух третей. Если решение принято по всем правилам, то выполнять его обязаны все собственники и препятствовать замене общедомового имущества, к которому относится и балконная плита, нельзя. Если же владелец отказывается, добиться этого можно через суд, - объясняет специалист по гражданскому праву Елена Гришина.

Кстати, собственник может письменно отказаться от проведения ряда работ по капремонту, но при этом берут на себя всю ответственность за возможные аварии.