Суд обязал владимирцев пустить капремонт на свой балкон
Конфликт разгорелся между «Фондом капремонта многоквартирных домов Владимирской области» и четырьмя владимирцами. Жильцы дома в Октябрьском районе, которому подошел срок капремонта, на общем собрании решили, что ремонтировать будут фасад. Включая замену балконов. Выбрали подрядчика, был составлен проект, и тут хозяева четырех квартир внезапно наотрез отказались менять родные балконы - просто не пустили рабочих к себе. Мол, у нас балконы обустроенные, застекленные, нечего тут все ломать.
Договориться мирно не получилось, и представители Фонда капремонта подали иск. Октябрьский районный суд обязал упрямых жителейи пустить рабочих в квартиры. Недовольные владимирцы обжаловали решение, но и вышестоящая инстанция не поддержала их. Теперь, как ни жалко уютных балконов, придется ремонтников пускать: неисполнение решения суда чревато статьей УК.
Кстати, это не первый случай, когда владимирцы выясняют отношения с Фондом капремонта в суде. Два года назад собственники нескольких квартир в доме по улице Горького отказывались пускать рабочих на балконы, поскольку застеклили их, а демонтировать остекление им предстояло за свой счет. В суде хозяева доказывали, что их балконы в капремонте не нуждаются, но в итоге проиграли. А вот жители 16 квартир дома по улице Асаткина в августе свои балконы отстояли: как выяснилось в ходе судебного разбирательства, очно-заочное собрание жильцов, где принимали решение о капремонте, провели с нарушениями, а согласно заключению экспертов полный демонтаж балконных плит мог существенно повредить жилой дом.
- Решение о проведении капремонта принимается на общем собранием собственников жилья, за это решение должны проголосовать не менее двух третей. Если решение принято по всем правилам, то выполнять его обязаны все собственники и препятствовать замене общедомового имущества, к которому относится и балконная плита, нельзя. Если же владелец отказывается, добиться этого можно через суд, - объясняет специалист по гражданскому праву Елена Гришина.
Кстати, собственник может письменно отказаться от проведения ряда работ по капремонту, но при этом берут на себя всю ответственность за возможные аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU