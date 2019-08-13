2019-08-13T10:13:51+03:00
Общество

Во Владимире борются за цивилизованную торговлю

Городская администрация провела рейд по устранению нарушений
Ирина Мальцева
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Городская администрация проводит ежедневные рейды в местах, где ведется несанкционированная торговля.Городская администрация проводит ежедневные рейды в местах, где ведется несанкционированная торговля.Фото: Ирина Мальцева
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В мэрии особое внимание уделяют наведению порядка в торговле на улицах и остановках. За последние годы ситуация заметно улучшилась, и сегодня большинство индивидуальных предпринимателей и организаций выполняют все необходимые требования, торгуя на специальных площадках, где созданы все условия как для продавцов, так и для покупателей. Однако в городе остаются и несколько проблемных точек.

Уличные опасности

Одна из них – на улице Сакко и Ванцетти, где идет практически круглосуточная торговля овощами и фруктами. От этого страдают владимирцы. Несанкционированная уличная торговля – это не только постоянный шум, который мешает горожанам, невозможность проехать по дороге, создание аварийных ситуаций из-за припаркованных вдоль улицы грузовиков. Это еще и антисанитария, угроза распространения инфекционных заболеваний. При незаконной торговле продукты зачастую хранятся без соблюдения элементарных санитарных правил, торговля идет прямо «с земли», а вечером на дороге и на обочинах остаются гниющие овощи, мусор, всевозможные отходы. Они и могут стать причиной вспышек инфекций. Особенно опасно такое соседство для школы и детсада, расположенных на той же улице.

8 августа сотрудники городской администрации совместно с представителями миграционной службы и ГИБДД УМВД России по Владимирской области провели очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли, нарушений правил дорожного движения и миграционного законодательства. Заметив проверку, нелегальные продавцы, большинство из которых не имеют статуса индивидуальных предпринимателей и документов, удостоверяющих качество продукции и подтверждающих сведения о производителе и поставщике, практически мгновенно сворачивали продажи.

- Мы ежедневно работаем с пресечением несанкционированной оптовой торговли, которая ведется из машин у домов, находящихся на этой улице. Я несколько раз встречался с представителями национальных диаспор, мы обсуждали, что торговля должна вестись цивилизованно, что должен быть санитарный контроль. Однако пока во время ежедневных рейдов мы фиксируем одни и те же нарушения, - отметил замначальника управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации города Владимира Александр Коробушин.

Очередной рейд также завершился составлением протоколов. Нарушившим правила торговцам придется заплатить штраф. Правда, такие расходы их не пугают: максимум им грозит потеря 2 тысяч рублей.

Все на ярмарки

Впрочем, лишать владимирцев возможности полакомиться свежими овощами и фруктами, а приезжих гостей - продать свой урожай, в городской администрации не хотят. Во Владимире достаточно мест для легальной торговли. Традиционная сезонная ярмарка работает по соседству, на улице Батурина. Кроме того, по распоряжению главы администрации города Владимира Андрея Шохина, подготовлены 22 специальные площадки для торговли овощами и фруктами летом и осенью во всех районах города.

На семи из них уже можно купить свежий урожай: в районе дома №26 на улице Верхняя Дуброва, около дома №45 на улице Красноармейская, дома №102 по улице Горького, на остановка «Река Содышка» (четная сторона), у домов №9 и №17 по улице Безыменского (в районе д. 9), в районе домов №№ 55-57 по улице Добросельская и дома № 9-а по улице Егорова.

Продукция, представленная на этих ярмарках, имеет все необходимые документы, и покупатели-владимирцы могут не опасаться за свое здоровье.

Вести торговлю можно и еще на пяти площадках: в районе дома №2 по улице Полины Осипенко, дома №15 по улице Василисина, дома №25 по улице Балакирева, дома №32-б по проспекту Строителей, дома №165 по улице Добросельской и дома №5-а по улице Куйбышева. Аукцион по этим площадкам не состоялся из-за отсутствия заявок, но в ближайшее время он пройдет снова. Работать сезонные ярмарки будут до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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