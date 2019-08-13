Владимирцев просят помочь собрать в школу детей из бедных семей

Во Владимирской области параллельно идут две благотворительные акции, в которых неравнодушным жителям региона предлагают помочь детям из малообеспеченных и многодетных семей собраться в школу.

Под девизом «Помоги собраться в школу» помощь принимают органы соцзащиты в рамках благотворительного «Марафона добрых дел», а также Владимирское отделение Российского детского фонда. Эта акция называется «Время для добрых дел», и она также призвана помочь школьникам из малообеспеченных семей достойно подготовиться к предстоящему учебному году.

Собрать ребенка в школу во Владимире сейчас стоит от 5000 до 10000 рублей. Учитывая, что около 20% владимирских семей живут за чертой бедности - то есть имеют доход ниже прожиточного минимума - помощь им будет совсем не лишней. Однако многие неравнодушные горожане, готовые помочь, хотят конкретики: что именно покупать, чтобы подарок не оказался ненужным? Мы попросили учителей владимирских школ дать советы.

Школьный рюкзак. Он редко служит больше года, так что нужен всем. Выбирать надо легкие рюкзаки со светоотражающими элементами, а вот ортопедическая спинка смысла не имеет.

Пенал. Первоклассникам лучше покупать небольшие пеналы с минимальным количеством отделений, чтобы дети в них не путались.

Шариковые ручки. Для младших школьников ручки лучше брать с тонким стержнем – чтобы не пачкались. Гелевые ручки в начальной школе не нужны.

Карандаши, краски, пластилин. Этого много не бывает. Карандаши должны быть тонкими, чтобы помещались в маленьких пальцах, но с толстым грифелем - ими удобнее раскрашивать. Лучший пластилин - набор из 10 цветов и не очень мягкий, разминать его полезно для мелкой моторики. Краски в школах обычно просят и гуашь, и акварель - тоже набор из 6-10 цветов.

Чего не надо покупать.

1. Тетрадки, дневники, линейки и прочую мелкую «канцелярку». Это стоит недорого, а дети любят выбирать такие вещи сами.

2. Школьную форму. Невозможно угадать размер и требования школы.

КОНКРЕТНО

Помощь принимается в органах соцзащиты во всех муниципалитетах, во Владимире участников акции ждут в Управлении социальной защиты населения по городу Владимиру по адресу: пр-кт Ленина, д.53, каб.21.

Время работы: пн.-пт. с 8 до 17 часов.

Телефон для справок: 54-55-73

Российский детский фонд во Владимире принимает благотворительную помощь по адресу : ул. Луначарского, д.3, офис 113.

Телефоны для справок: 35-52-80, 8-904-651-74-60.