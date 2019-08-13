Владимирский спортсмен поставил мировой рекорд по марафонскому плаванию в ледяной воде

Утром 8 августа пловец из Владимира Сергей Сафонов с рекордным результатом 6 часов 4 минуты финишировал в индивидуальном зачете международного плавательного марафона KOTLIN RACE (проходит в Санкт-Петербурге) - единственном марафонском заплыве в России, который входит в состав международной Глобальной серии гонок по плаванию в открытой воде.

KOTLIN RACE - это настоящее испытание на прочность: заплыв на 25 километров в холодной воде, дистанция которого проходит через Финский залив, от Санкт-Петербурга до острова Котлин в Кронштадте. При этом из-за волн и ветра реально спортсмены плывут дистанцию длинней. Исходя из статистики, среднее расстояние заплыва составляет 26,5 км.

Сергей Сафонов - мастер спорта, пловец со стажем, тренер и руководитель Владимирского филиала школы любительского спорта I Love Supersport. В этом году Сергей поставил себе цель побить предыдущий рекорд соло-участника эстафеты - Дмитрия Евсюкова, в 2015 году показавшего результат 6 часов 5 минут и 24 секунды.

- Я тренировался больше полугода, плавал еженедельно по 40-50 километров, тщательно готовился, выдерживал режим питания, собирал волю в кулак, но даже при всем при этом, чуть не сдался в какой-то момент, - вспоминает Сергей. - На четвертом часе хотел прыгнуть на лодку, замёрз так, что пробирало до костей. К тому же от графика рекорда стал отставать на 8 минут. Но мне стало жалко предыдущие 4 часа работы и 8 месяцев тренировок, поэтому просто стал есть почаще и плыть еще быстрее. К тому же моя помощница «в бою», которая заведовала моим питанием на дистанции, запустила прямой эфир в инстаграм. Было бы стыдно так закончить заплыв, пришлось плыть!

И цель достигнута. Сергей улучшил время предыдущего рекордсмена на 41 секунду. Примечательно, что по правилам заплыва запрещено использовать аудионаушники и другие проигрывающие средства, а также пловец не должен получать помощь извне, касаться борта лодки сопровождения и других плавательных средств. Допускается использование заранее подготовленных самим спортсменом разрешенных пищевых добавок. К слову, температура воды во время заплыва составляла 14-15 градусов, а первые 30 минут Серей преодолевал в темноте, так как стартовал он в 4 утра.

КСТАТИ

Специалисты утверждают, что при температуре воды от 5 до 15 градусов человек может находиться в ней не более 4-6 часов. Однако при этом даже медики уточняют, что многое зависит от физической формы человека, его индивидуальной устойчивости к низким температурам, толщины подкожно-жирового слоя, а также свойств одежды.