Археологи РАН: суздальские села стали основой будущей Северо-Восточной Руси

Обычно, когда мы говорим о древней истории России, в памяти сразу всплывают величественные города Северо-Востока Руси: Владимир, Суздаль, Гороховец, Муром. И как-то искони повелось, что город - это действительно большое поселение, которое может многое рассказать об истории страны. Деревни и села им не чета - история у них не такая древняя, археологические находки там можно найти едва ли. Да и вообще, монголо-татары и разные интервенты все сожгли дотла, а коллективизация с индустриализацией вогнали последние гвозди в крышку гроба патриархального крестьянского мира. А вот и нет, говорят специалисты Института археологии РАН, вот уже 19 лет постоянно проводящие раскопки в Суздальском Ополье. Основой Северо-Восточной Руси оказались как раз таки деревни и села, продолжающие свою тысячелетнюю историю и поныне.

Раньше села практически не изучали

Директор института археологии РАН, ведущий археолог страны Николай Марков не скрывает, что история русских сел раньше специально никогда не рассматривалась. Все таки в советский период историки считали их неустойчивыми поселениями, сужая фокус научного интереса на городах. Между тем, многолетний опыт раскопок в селах показал, что они не только сохраняют многовековые традиции, но и по размерам уже в XII веке были весьма большими поселениями.

В 2019 году археологи изучали четыре села Суздальского Ополья: Гнездилово, Вышеславское, Туртино и Глебовское. "Письменная" история всех этих сел начинается в первой половине XVI века, записи о них сохранились в источниках времен царя Ивана Грозного. Археологи выяснили, что на самом деле все эти села появились гораздо раньше. Находки из Гнездилово, Вышеславского и Туртино относятся к концу XII - началу XIII веков, а находки из Глебовского и вовсе могут быть датированы X-XII веками. При этом, все села пережили монгольское нашествие, и продолжают существовать до сих пор.

- С учетом новых материалов, середина – вторая половина XII века для Северо-Восточной Руси открывается как время основания значительной части сел, составивших основной «каркас» исторической сети расселения, - говорит главный археолог страны Николай Марков.

Навершие меча с фрагментами серебряного декора. Фото: ИА РАН

Что нашли археологи

Все четыре села были достаточно крупным уже в домонгольский период. Их площадь ко второй половине XII - XIII векам составляла от 8 до 15 гектаров. Поселения в Гнездилове и Вышеславском были привязаны к верховьям оврагов, где протекают ручьи. В селах были найдены остатки больших четырехугольных котлованов - подполий жилых домов. Они хорошо знакомы археологам по раскопкам в Суздале и Владимире.

Крест-квадрифолий, украшенный эмалью. XII–XIII вв. Суздальское Ополье. Фото: ИА РАН

Часть находок относятся к XVI веку. Судя по грамотам 1530–1550-х годов (земельные пожалования и судебные дела), все четыре села в это время были крупными поселениями с собственными сельскими старостами, приходскими храмами и священниками. В это время они были во владении суздальского архиерейского дома (Гнездилово, Туртино, Глебовское) и суздальского Покровского монастыря (Вышеславское). В XVIII веке села стали еще больше, сформировалась новая планировка с расположением усадеб вдоль довольно широких улиц.

Помимо обычных ножей, крестиков, пряслиц и женских браслетов, археологи нашли и ряд неожиданных предметов. Например, целую шпору XII века из Гнездилово. Это говорит, что жителями села были не только крестьяне, но и люди более высокого социального статуса, связанные с военным делом.

Шпора. Гнездилово, Суздальское Ополье. Фото: ИА РАН

Все исследования проводились методом точечной шурфовки, когда делается не массовая распашка земли, а небольшой раскоп, похожий на колодец. Обычно считается, что это не очень эффективный метод работы. Однако в Глебовском удалось добраться до непотревоженных слоев X-XI веков, насыщенных раннекруговой керамикой. Но и это не все. Шурфование помогло археологам добраться до слоев I тысячелетия нашей эры и найти лепную керамику глубочайшей древности. При классических методах работы до таких слоев земли добраться было бы очень сложно, да и риск повредить находки оказался бы очень высоким.