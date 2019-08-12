Все чаще владимирцы предпочитают арендовать квартиру, а не ввязываться в ипотеку

Правда, при этом на 2,3% вырос выданной ипотеки и составил более 9,55 миллиардов рублей. Так что владимирцы хоть и стали брать ипотечные кредиты реже, но на большие суммы и только в рублях. Средний срок ипотечного кредита тоже увеличился больше, чем на 1,5 года и составил почти 18 лет.

Студии становятся недоступными

Отказываться от покупки квартиры в пользу аренды владимирцев заставляет падение реальных доходов и снижение доступности жилья. Для примера: по данным «Авито.Недвижимость» квадратный метр одного из самых доступных сегментов жилья - квартир-студий, которые охотно покупали в аренду молодые семьи - за год подорожал на 9,7% и достиг 44 тысяч рублей, а в целом по стране студии увеличиваются в цене быстрее среднерыночных темпов – на 15,2%, до 78 тысяч рублей.

В среднем во Владимирской области студия продавалась за 1 411 484 рубля. Если взять такую квартиру в ипотеку для молодой семьи под 9,6% с первоначальным взносом 350000 рублей, то придется платить 15 лет по одиннадцать тысяч рублей. Но это оптимистичный вариант: если же первоначальный взнос меньше, квартира дороже, а процент выше, то сумма ежемесячного платежа будет еще выше. При этом снять квартиру в городе получится дешевле.

- Я снимал квартиру последние пять лет, платил за однушку девять тысяч плюс коммуналка. Да, это была маленькая квартира на окраине, но мне было удобно жить рядом с работой. Я думал про ипотеку, но за однокомнатную квартиру на улице Диктора Левитана в панельной неновостройке мне придется платить восемнадцать лет по пятнадцать тысяч рублей плюс нужно еще собрать первоначальный взнос. Мне сейчас это просто невыгодно. Простая математика: в год с такой ипотекой я буду отдавать 216 тысяч рублей банку, а при съеме хозяину – 108 тысяч, в два раза меньше. Лучше я разницу положу в банк под проценты, еще и заработаю. И я не уверен, что хочу прожить во Владимире всю свою жизнь, так зачем привязывать себя к городу жильем? – объясняет владимирец Илья Галкин, мнение которого разделяют многие молодые люди.

Через 10 лет ипотека станет не нужна?

Впрочем, эксперты считают, что количество желающих взять долгоиграющий кредит на жилье еще может увеличиться.

- Определенную поддержку рынку ипотеки могут оказать вступившие в силу законодательные новации - закон об «ипотечных каникулах» для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и госдотация в размере 450 тысяч рублей для многодетных семей, - отметила управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Калашникова.

С ними не согласны строители. На встрече с главой администрации города Владимира Андреем Шохиным представители регионального Союза строителей отметили, что по прогнозам аналитиков в ближайшие десять-пятнадцать лет ипотеку станут брать значительно меньше, а желающие все же приобрести свое жилье станут выбирать частные дома и малоэтажную застройку, а не квартиры в многоэтажках.