2019-08-09T16:56:40+03:00
Общество

Все чаще владимирцы предпочитают арендовать квартиру, а не ввязываться в ипотеку

В первом полугодии количество выданных жилищных кредитов в регионе сократилось на 5,4%
Ирина Мальцева
Поделиться:
Отказываться от покупки квартиры в пользу аренды владимирцев заставляет падение реальных доходов и снижение доступности жильяОтказываться от покупки квартиры в пользу аренды владимирцев заставляет падение реальных доходов и снижение доступности жильяФото: Роман КОМОВ
Изменить размер текста:

Правда, при этом на 2,3% вырос выданной ипотеки и составил более 9,55 миллиардов рублей. Так что владимирцы хоть и стали брать ипотечные кредиты реже, но на большие суммы и только в рублях. Средний срок ипотечного кредита тоже увеличился больше, чем на 1,5 года и составил почти 18 лет.

Студии становятся недоступными

Отказываться от покупки квартиры в пользу аренды владимирцев заставляет падение реальных доходов и снижение доступности жилья. Для примера: по данным «Авито.Недвижимость» квадратный метр одного из самых доступных сегментов жилья - квартир-студий, которые охотно покупали в аренду молодые семьи - за год подорожал на 9,7% и достиг 44 тысяч рублей, а в целом по стране студии увеличиваются в цене быстрее среднерыночных темпов – на 15,2%, до 78 тысяч рублей.

В среднем во Владимирской области студия продавалась за 1 411 484 рубля. Если взять такую квартиру в ипотеку для молодой семьи под 9,6% с первоначальным взносом 350000 рублей, то придется платить 15 лет по одиннадцать тысяч рублей. Но это оптимистичный вариант: если же первоначальный взнос меньше, квартира дороже, а процент выше, то сумма ежемесячного платежа будет еще выше. При этом снять квартиру в городе получится дешевле.

- Я снимал квартиру последние пять лет, платил за однушку девять тысяч плюс коммуналка. Да, это была маленькая квартира на окраине, но мне было удобно жить рядом с работой. Я думал про ипотеку, но за однокомнатную квартиру на улице Диктора Левитана в панельной неновостройке мне придется платить восемнадцать лет по пятнадцать тысяч рублей плюс нужно еще собрать первоначальный взнос. Мне сейчас это просто невыгодно. Простая математика: в год с такой ипотекой я буду отдавать 216 тысяч рублей банку, а при съеме хозяину – 108 тысяч, в два раза меньше. Лучше я разницу положу в банк под проценты, еще и заработаю. И я не уверен, что хочу прожить во Владимире всю свою жизнь, так зачем привязывать себя к городу жильем? – объясняет владимирец Илья Галкин, мнение которого разделяют многие молодые люди.

Через 10 лет ипотека станет не нужна?

Впрочем, эксперты считают, что количество желающих взять долгоиграющий кредит на жилье еще может увеличиться.

- Определенную поддержку рынку ипотеки могут оказать вступившие в силу законодательные новации - закон об «ипотечных каникулах» для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и госдотация в размере 450 тысяч рублей для многодетных семей, - отметила управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Калашникова.

С ними не согласны строители. На встрече с главой администрации города Владимира Андреем Шохиным представители регионального Союза строителей отметили, что по прогнозам аналитиков в ближайшие десять-пятнадцать лет ипотеку станут брать значительно меньше, а желающие все же приобрести свое жилье станут выбирать частные дома и малоэтажную застройку, а не квартиры в многоэтажках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
День физкультурника во Владимире впервые прошел в ледовом дворце "Владимир"
Во Владимире суд заставил чиновников оплатить горожанину ремонт автомобиля, на которое упало дерево
В Александрове можно увидеть антикварных кукол конца 19- начала 20 века
Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику подарили альбом с фотографиями известных земляков
Во Владимирской области птицефабрику оштрафовали за кошку
ФК «Муром» обыграл московскую «Родину»
"Белый дом" обвинил владимирские мусоровывозящие компании в саботаже мусорной реформы в регионе
Владимирское «Торпедо» сыграло вничью с Луки-Энергией
Житель Петушинского района простил обокравшего его друга
Муромлянин зарубил жену топором
В сельских школах Владимирской области откроют образовательные центры
Заключенный звонил из колонии, представлялся сотрудником банка и снимал деньги доверчивых владимирцев
Собинская прокуратура заблокировала сайты, где можно было купить наркотики и дипломы
Суд обязал избирком зарегистрировать Татьяну Гусеву в качестве кандидата на выборы в Киржачский райсовет
Владимирские поисковики отправятся в три экспедиции в места боевых действий
На дне парка "Добросельский" можно прокатиться на электромобиле и изучить азы английского
Во Владимирской области на подготовку к отопительному сезону потратят 2 миллиарда рублей
На Владимирской ТЭЦ-2 завершен плановый ремонт турбогенератора №4
На Яблочный спас в Суздаль приедет Светлана Копылова
Управляющие компании Владимирской области борются за звание "лучшей"
Нетрезвый камешковец угнал машину у детского сада, чтобы покататься
Муромляне воровали детали на железной дороге
Девушка из Владимира незаконно торговала алкоголем