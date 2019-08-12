2019-08-09T16:54:14+03:00
Общество

Голуби на Театральной площади загадили все лавочки

Владимирцы жалуются, что из-за пернатых порой некуда сесть
Валерия ПРОНИНА
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Голубь владимирскийГолубь владимирскийФото: Александр УТКИН
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Все лавочки, которым нет еще и года, заняли голуби. Их подкармливают сами горожане, а потом удивляются: почему везде птичий помет и никто его не убирает?

Смывать с лавочек помет должен не дождь, а МКУ «Благоустройство». Официальный представитель администрации города Александр Карпилович знает, что такая проблема есть, и говорит, что в известных городах Европы площади тоже покрыты птичьими экскрементами. И там никто за голову не хватается, видя помет на лавочках.

- Это природа. И мы далеки от того, чтобы, прошу прощения, устраивать китайскую революцию по истреблению пернатых, - говорит Александр Карпилович. - Что касается Театральной площади: МКУ «Благоустройство» убирает мусор на территории ежедневно, а очищает лавочки и плиточное покрытие от голубиного помета два раза в неделю.

Специалист выставочного отдела Владимиро-Суздальского музея-заповедника Денис Дуденков говорит, что люди сами виноваты: нечего подкармливать. Голуби после уборки лавочек вновь возвращаются на любимое место: едят из рук и пьют из фонтана. И как их не пугай — бесполезно.

За голубями должны убирать 2 раза в неделю Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

За голубями должны убирать 2 раза в неделюФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

- Они не только едят, но и нуждаются в водопое. Часть популяции летит на фонтан в парк Пушкина, а другая — на Театральную площадь. Потом они «отдыхают» на лавочках и тут же все у них происходит. Последнее время голуби стали набрасываться даже на чипсы, сухарики и орешки, а молодежи, которая каждый день это приносит к фонтану, будет всегда много. Значит, птицы продолжат засорять площадь. А еще — переносить различные заболевания: например, орнитоз — инфекция, которая характеризуется лихорадкой и поражением легких. Поэтому если гуляете у фонтана с детьми — обходите голубей, - предупреждает Денис Дуденков.

Специалист говорит, что это проблема не только города, но и музея. Часто птицы залетали в музей хрусталя — Красную церковь, пачкали экспонаты, бились об стены. А у Дмитриевского и Успенского соборов они клюют известь — это им нужно для укрепления скелета.

- И все равно верующие продолжили кормить птиц. «Разрулить» эту ситуацию невозможно, а выходить на улицы с сетями и отлавливать голубей… Тогда общественность поднимет бунт. Остается только убирать за птицами, которые обосновались в городе. И они будут только увеличивать свою численность, - считает Денис Дуденков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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