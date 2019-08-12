Земля в Добром стоит не дешевле, чем центре Владимира

Во Владимире исконно живет и здравствует миф: в центре города земля — на вес золота, а на окраинах - копеечная. Мы решили сравнить стоимость земельных участков в разных частях города.

Сразу оговоримся, что сравнение проводилось по данным кадастровой карты. То есть, реальная цена участков может быть либо выше, либо ниже - там уж как продавец и покупатель договорятся. Кроме того, в расчет брались участки под индивидуальное строительство, которые обычно массово скупаются под переоформление и многоэтажную застройку.

Доброе, центр или запад? Вопрос риторический

Итак, в центре города, если верить кадастровой карте, земельные участки стоят от 2,5 до 7 миллионов рублей. Чаще всего попадаются участки ценой в районе 5 миллионов рублей. Речь идет об улице Никитской - самой близкой к Золотым воротам, где сохранилась индивидуальная застройка конца XIX века. Чем дальше от самого центра, тем ниже цены. В поселке Воровского, например, можно найти участки дешевле 1 миллиона рублей. Но основная масса земли на второстепенных центральных улицах стоит в районе полутора миллионов рублей. У вокзала участки дешевые, находилась даже земля с кадастровой стоимостью около 700 тысяч рублей.

Улица Стрелецкая

А вот в Добром цены удивили. На первой линии на улице Добросельской, цены растут с подъемом в гору: от стартовых 2 миллионов у фабрики "Победа" до космических 7,7 миллионов рублей ближе к детской больнице. Правда, участки тут больше, чем в центре. И это первая линия домов. Дальше вглубь частного района цены становятся ниже, на улице Маяковского у земли кадастровая стоимость колеблется от 1,5 до 2 миллионов рублей.

Не самая дешевая земля и в западной части города. Например, на улице Стасова все участки дешевле 3,5 миллиона рублей не стоят. Говорят, у риэлторов этот район очень даже ценится. Так что миф о дороговизне земли в центре Владимире не такой уж и состоятельный. Во Владимире вся земля дорого стоит. Особенно, если сравнивать с другими городами.

Доброе

Доброе

А у соседей земля дешевле

Чтобы понять, дорога ли владимирская земля, мы решили сравнить кадастровую стоимость наших участков под индивидуальное строительство со схожими участками в Иваново, Рязани и Нижнем Новгороде. Дешевле всего земля оказалась в Иванове, там участки ближе к центру стоят не дороже 1 миллиона рублей. Чтобы быть справедливыми, мы искали участки в разных районах, благо родина первого совета изобилует кварталами частных домов. Но никакой разницы от смены локации не наблюдалось. Земля тут явно дешевле. Тем не менее, не факт, что на рынке ситуация будет такой же.

Иваново

Иваново

Иваново

Немногим дороже участки под индивидуальное строительство в Рязани. Частные кварталы здесь, в основном, на окраине, а кадастровая стоимость земли под индивидуальное строительство колеблется в районе 1,5-2 миллионов рублей. Все таки, близость к Москве дает о себе знать.

Рязань

В Нижнем Новгороде частный сектор весь на окраинах. Цены на землю под частный дом тут невысокие, многие участки стоят дешевле 1 миллиона рублей. С другой стороны, сложно себе представить человека, готового купить домик с окнами в сад в городе-миллионнике. С таким запросами нижегородцы едут в тот же Гороховец, где землю в удивительно красивом районе прямо на берегу Клязьмы с древними монастырями и уникальными купеческими домами, судя по кадастровой карте, стоит не более 500 тысяч рублей. Вот уж действительно перспективное место для ценителей размеренной жизни и русской красоты.

Нижний Новгород

Было бы преступлением не сравнить цены на землю во Владимире с каким-нибудь подмосковным городом. Для примера мы выбрали пасторальный Павловский Посад, где более половины города занимает частный сектор. Если хотите, это такая большая субурбия (район частной застройки — Авт.).

Так вот, цены на землю здесь оказались вполне себе подъемными. Самое интересное, что в присоединенном районе Филимоново, еще недавно бывшем простой подмосковной деревней, цены за землю даже выше, чем в центральной части города - в районе 1,5 миллионов рублей. Сопоставьте их с куда более высокими зарплатами, чем во Владимире, и сразу же поймете, откуда взялся взрыв частного строительства в этом районе.