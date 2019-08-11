2019-08-09T16:27:03+03:00
Общество

Позолоти лапку: мошенники во Владимире собирают средства на помощь животным

У горожан выманивают деньги под предлогом помощи четвероногим бедолагам
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Мошенники у перехода. Фото: паблик "Инцидент Владимир"Мошенники у перехода. Фото: паблик "Инцидент Владимир"Фото: ВКонтакте
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Владимирцы обратили внимание на женщину с худым щенком, которая регулярно появлялась на улице 850-летия недалеко от остановки. Она уверяла, что собирала деньги на корм для бездомных животных.

- Женщина выглядела неопрятно, а щенок был худой, лежал на картонке и спал. Я сказала, что куплю корм сама, но когда вышла из магазина с едой через несколько минут, ее уже не было, - делится впечатлениями горожанка Анна Ильина.

Напротив «Мегаторга» владимирцы тоже не раз видели одну и ту же женщину с одной и той же собакой. И вновь женщина просила денег на пропитание для собаки, но отказывалась брать корм. В соцсетях, где горожане поделились рассказами об этих дамах, мнения разделились,: кто-то считает, что люди действительно собирают на помощь питомцам и нужно помочь, а не осуждать, кто-то, наоборот, уверяет, что собранные средства идут на другие цели. Призывы помочь «братьям нашим меньшим» регулярно появляются и в интернете. Как отличить мошенников, пытающихся поживиться за счет добросердечных людей, от тех, кто реально пытается помочь четвероногим друзьям?

- Как правило, на помощь животным собирают в тематических группах, на официальных страничках приютов или на специально организованных благотворительных мероприятиях. При этом всегда есть обратная связь: телефоны кураторов, адрес приюта, предоставляется отчет по финансам, чеки со свежими датами, фото выписок из ветлечебниц, фотографии питомцев, - объясняет зооволонтер Ольга Казанцева. – Еще одно отличие: те, кто опекают бездомных животных, не отказываются ни от какой помощи и будут рады одеялам, корму, лекарствам, стройматериала, лишним рукам для выгула собак.

Порой любителей давить на жалость с помощью щеночков подозревают в том, что они накачивают пушистых малышей лекарствами и специально морят голодом. Чтобы они спокойно лежали и вызывали больше сочувствия. Но привлечь к ответственности якобы заботящихся о зверюшках практически нереально: как правило, суммы пожертвований слишком мелкие, а доказать жестокое обращение с животными тоже непросто, поэтому лучший способ бороться с явлением – не давать денег, а помогать зверятам через официальные приюты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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