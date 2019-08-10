Самую красивую деревню Владимирской области искали в Гороховецком районе

Искать самую красивую деревню в регионе выездные комиссии начали с 20 июля. Члены жюри побывали в 30 населенных пунктах. 8 августа они отправились в Гороховецкий район.

ДЕРЕВНЯ НОВОСЕМЕНОВКА

Хлебом и солью встречали членов жюри жители Новосеменовки. Коренных жителей здесь всего 11 человек, остальные - дачники. Но посмотреть на важных гостей, а заодно и себя показать, пришли все.

Жители Новосеменовки ездят на электросамокатахФото: Елена Масленникова

- Деревня небольшая. У нас тут почти все старики. Но, хоть нам почти всем за 60, мы решили тряхнуть стариной и доказать, что мы тоже еще о-го-го,- рассказывает староста деревни Новосеменовка Николай Алексеевич Дмитриев. - Смотрите, какой стол накрыли. У нас свое именитое топленое молоко. И танцевать мы еще можем. Вон девчонки наши как поддают. Они еще мастер-класс по танцам жюри покажут!

В Новосеменовке восстанавливают домаФото: Елена Масленникова

Развлекательная программа закончилась плотным завтраком с топленым молоком и местными плюшками. Потом жители Новосеменовки повели членов жюри на экскурсию по деревне. Новые дома на каждом шагу. Мимо пролетали в буквальном смысле слова пенсионеры на электросамокатах. Старожилы гордятся, что их Новосеменовка оживает.

- Вот смотрите, пусть мы и старики, а техникой новой владеем. Василич, ты почем эту "штуку" (электросамокат — Авт.) купил? - спрашивает смотритель деревни Валентина Ивановна Горащенко. - 26 тысяч. Дорогу бы еще получше! - отвечает Василий Михайлович.

Жители Новосеменовки мечтают об асфальтированной дороге и голубом топливе в домах. Они надеются, что призовое место займут, и новая дорога у них будет.

В Новосеменовке членов жюри встречают хлебом и сольюФото: Елена Масленникова

ДЕРЕВНЯ РАСТРИГИНО

Жители Растригино встречали членов жюри у обелиска, который был воздвигнут в честь павших в Великой Отечественной войне односельчан. Староста деревни рассказывает, что в 1941 году из их деревни на фронт уходили целыми семьями - отцы и сыновья, и тогда почти никто не вернулся живым. Все их имена уковековечены на новом монументе, установленном в честь 70-летия Победы.

- Мы гордимся нашей историей. Гордимся нашими людьми. Кстати, в нашей деревне есть Герой Советского Союза - Кузнецов Александр Михайлович. Он плох уже, правда. Вот недавно родственники увезли его в Нижний Новгород. Но мы решили его имя увековечить. Вон видите, его бюст стоит. Это мы всей деревней собрали деньги, чтобы дети наши помнили героев, - рассказывает старожил деревни Растригино Петр Павлович Грищенко.

Воллейбольная площадка в РастригиноФото: Елена Масленникова

Члены жюри были очень удивлены - в деревне повсюду дети. Их больше, чем стариков. Детские велосипеды на каждом шагу. У домов установлены детские площадки. Недавно оборудовали новую волейбольную площадку.

- У нас очень много детей. Все поставлено ради них. Они все каникулы здесь, все выходные. Поэтому в планах у нас на месте бывшего клуба организовать спортивный клуб. Там мы совместно с детьми будем играть в шашки, шахматы и настольный теннис, - делится планами новая староста деревни Растригино Тамара Трофимовна Белямова. - Я думаю, что мы обязательно займем призовое место. В прошлом году мы стали четвертыми и победили в номинации "Самая экзотичная деревня Владимирской области".

Совместное фото жителей деревни Растригино с членами конкурсной комиссииФото: Елена Масленникова

ДЕРЕВНЯ ИВАЧЕВО

Подъезжая к Ивачево, члены выездной комиссии, наслаждались открывшимися живописными видами. Напротив домов, стоящих на буграх, всего в 300-400 метрах раскинулись заливные луга реки Оки. Дикие гуси облюбовали это место, рассказывает староста деревни Николай Иванович Горохов.

- Ой, у нас тут Ока весной так разольется, из окна посмотришь - словно на море находишься. Здесь весной на перелете гусей до 1000 доходит. До месяца у нас тут живут. Не боятся, гуляют прямо у моего дома. Здесь и журавли гнездятся. Мне кажется из более трехсот.

Колорита добавил местный фольклорный ансамбль "Селяночка". Под гармонь плясали все, даже корреспонденты. А потом сразу за стол. Четверг- рыбный день в Ивачево. На столе уха из выловленной неподалеку рыбы, жареные щучьи головы и настоечка на грецких орехах. И все это под аккомпанемент гармони.

В рыбный день членов жюри кормили ухойФото: Елена МАСЛЕННИКОВА

- Сегодня мы увидели кандидатов на номинации "Самое патриотичное село" и "Самое живописное село", - поделился своим мнением председатель конкурсной комиссии Вячеслав Картухин. - Я вообще хочу сказать, что сильная сторона наших сел - это люди. Они с такой любовью относятся к месту, в котором живут. Некоторые участвуют в конкурсе не один год и каждый раз приезжаешь, смотришь, а деревня снова преобразилась.

Около сотни диких гусей прилетают в ИвачевоФото: Елена Масленникова

КОНКРЕТНО

Правила участия в конкурсе на самую красивую деревню региона не изменились. Заявки принимали в трех категориях: населенные пункты до 150 жителей, от 150 до 1000 человек, и от 1000 до 3500. Члены жюри оценивают деревенские красоты по восьми пунктам: архитектура, наличие объектов живой и неживой природы, культурная составляющая, туристический потенциал, экология и благоустройство.

Как и в любом конкурсе красоты, конкуренция жесткая. Призовой фонд в этом году - почти миллион рублей. Победителя ждет Гран-При, размером в 150 тысяч рублей. Также в каждой из 3 групп определят победителей и призеров: за первое место дадут 80 тысяч рублей, за второе - 50 тысяч и третье место - 30 тысяч рублей. Лучшие в номинациях получат от 5 до 10 тысяч рублей. Лучшие деревни выберут в конце августа. Награждение пройдет в сентябре.